Den mindste søn var igår på Hvidovre Hospital.

Hvad der skulle være en almindelig tur på børnehavens legeplads, endte for ‘Vild med dans’-aktuelle Silas Holst og Johannes Nymarks mindste søn i en ulykke og en tur på Hvidovre Hospital.

2-årige Bob Jones fik tre sting og blev heldigvis godt vartet op af personalet på skadestuen. Både Johannes Nymark og storesøster Maggie My på 5 var også hos ham.

'Det var en begivenhedsrig dag for både ham og storesøster Maggie,' skriver Johannes Nymark i sit seneste opslag på Instagram.

Efterfølgende har Johannes Nymark sendt rosende ord mod pædagogerne i børnehaven og personalet på Hvidovre Hospital.

'Jeg er SÅ benovet over den professionalisme, vi blev mødt med. Både i børnehaven og på skadestuen. De var så søde og tjekkede hele vejen rundt,' skriver han.

Det tyder altså på, at lille Bob er klar til at heppe på sin far, når Silas Holst på fredag skal danse ‘Vild med dans’-finale i Forum Horsens.

Herunder kan du se Johannes Nymarks opslag på Instagram.