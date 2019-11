Der er blevet meget mere af den smækre danser.

Marianne Eihilt har altid været en toptrimmet og utrolig slank danser, når man så hende svinge hofter i ‘Vild med dans’. Men den opmærksomme seer har måske bidt mærke i, at der er blevet lidt mere af danseren i denne sæson, og det skyldes ikke, at hun sidder stille bag dommerbordet.

»Jeg har altid haft en slank krop, men efter jeg har fået børn, er vægten steget fra 46 til 56 kilo. Maven og bagen er blevet fyldigere, og helhedsindtrykket kunne være bedre, men helt ærligt, hvis jeg virkelig følte, det var et problem, gjorde jeg vel noget ved det,« siger hun i et stort interview med Hendes Verden.

Marianne har børnene Frederic og Emily på henholdsvis fire og et år.

Ikke så forfængelig

Den 45-årige danser holder sig i gang med dans og løb et par gang om uden, men hun er ikke god til at holde sig til sund mad og har en sød tand for bland-selv-slik.

»Faktisk er jeg heller ikke så forfængelig, som man skulle tro om en, der kommer fra dansens visuelle verden. Jeg vil gerne se tjekket ud, når jeg er på som offentlig person, men jeg trives mindst lige så godt uden makeup og i joggingbukser, når jeg bare er sammen med min familie.«

Marianne sidder i denne sæson af ‘Vild med dans’ ved dommerbordet, når programmet fredag efter fredag løber over skærmen. Og den nye rolle som dommer gør det lettere for Marianne at være både mor og med i ‘Vild med dans’.

»Jeg skal ikke træne med en nydanser hver dag. Og på den måde kan det forenes med mit familieliv, der kræver sit, når der er to små børn. Mine guldklumper, som er det vigtigste af alt. Jeg har fået dem i en moden alder og er bare så lykkelig for, at den drøm nåede at gå i opfyldelse,« siger hun til Hendes Verden.

