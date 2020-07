'Vild med dans' er et populært program med et seertal i millionklassen, og derfor er der sikkert også mange, som gerne så, at den nye sæson startede op allerede nu.

Sådan går det dog ikke i år, hvor danseglade danskere må vente endnu længere, skriver TV 2.

Der kommer nemlig et helt nyt dansekoncept på kanalen, som vil udfylde den første del af efteråret på kanalens sendeflade.

Det nye program hedder 'Den vildeste danser', og det har første sendedag 7. august.

Jakob Fauerby og Silas Holst ses her ved finalen i "Vild med dans", som de vandt i Forum Horsens, fredag den 28. november 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Jakob Fauerby og Silas Holst ses her ved finalen i "Vild med dans", som de vandt i Forum Horsens, fredag den 28. november 2019. Foto: Henning Bagger

»Covid-19 har rykket alle vores underholdningstilbud til senere end planlagt, og antallet af fredage er jo rimelig konstant. Vi har ikke ønsket at sende 'Den vildeste danser' og 'Vild med dans' samtidig, så derfor går der et par uger mere end normalt, før vi er klar til Danmarks modigste dansere,« udtaler Thomas Richardt Strøbech, underholdningsredaktør på TV 2.

'Vild med dans' er altså rykket fra at have premiere i september til først at starte op i oktober. Nærmere bestemt 2. oktober.

Sidste år skrev programmet tv-historie i Danmark, da der for første gang var et par, hvor begge dansere var af samme køn.

Det var nemlig danser Silas Holst og hans kendismakker skuespiller Jakob Fauerb, som desuden løb med sejren i finalen.