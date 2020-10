Kæresterygter i 'Vild med dans' hører næsten lige så godt sammen, som boller i karry gør. Og i år er heller ingen undtagelse.

Særligt skuespiller Albert Rosin og danser Jenna Bagge lægger øre til netop den snak.

Det er også noget, parret selv har bidt mærke i. Faktisk har de næsten ikke kunnet undgå det.

»Det er rigtigt, det lægger vi mærke til, og vi får også mange spørgsmål. Og vi svarer det samme til dem alle sammen. At vi godt kan forstå, at det kan ligne, fordi vi er så tætte. Men det er bare et godt venskab,« lyder det fra en smilende Albert Rosin, som B.T. møder umiddelbart efter, han er sikret endnu en uge i danseprogrammet.

Albert Rosin og Jenna Bagge. Foto: Martin Sylvest Vis mere Albert Rosin og Jenna Bagge. Foto: Martin Sylvest

Er det et irriterende fokus?

»Nu når man står her, så vil jeg jo helst tale om dans, fordi det er derfor, vi er her. Men sådanne spørgsmål kommer, og det gør de hvert år. Og vi står sgu også tæt, så jeg kan egentlig godt sætte mig ind i det. Men hvis vi ikke havde lyst til at svare på folks spørgsmål, så havde vi bare ladet være.«

Også Jenna Bagge er enig i den udlægning:

»Jeg kan sagtens forstå det, men dans er også bare et skuespil. Og så tænker folk, der er noget med os, fordi vi ikke har nogle kærester, men det er stadig et skuespil, vi prøver at gennemføre i dansen. Og så er vi bare gode venner udenfor, så ja… Men jeg kan godt forstå det.«

Én af dem, der også har bidt mærke i det unge pars kemi, er kendiskokken Umut Sakarya, som selv dansede med Jenna Bagge sidste år.

Faktisk kom han med en kærlig forudsigelse på den røde løber inden fredagens program.

»Hun klarer sig rigtig fint, og de passer også sammen. De bliver også kærester lige om lidt, det ved I ikke fra mig«, fortalte Umut med et stort glimt i øjet.

Den udtalelse skal man dog ikke tage for gode varer, griner Jenna Bagge.

»Jeg bliver nødt til at sige, at Umut har sagt så mange ting i tidens løb, at det her nærmest er en lille ting. Sidste år sagde han også, jeg var gravid, og det var jeg heller ikke.«

»Han finder på ting. Det er Umut, så man skal altså ikke altid tro på, hvad han siger,« lyder det kærligt drillende fra Jenna Bagge.