I fredags blev deltagerne til dette års 'Den store bagedyst' afsløret.

Her fandt man to særlige navne i blandt – nemlig Sæþór Kristínsson og Frederik Haun, der er kærester med hver deres 'Vild med dans'-danser, Thomas Evers Poulsen og Morten Kjeldgaard.

Det var selvsagt to stolte dansere B.T. mødte til 'Vild med dans' fredag, hvor de endelig kunne løfte sløret for deres kæresters tv-bedrift.

»Jeg har vidst det i rigtig lang tid, og det var faktisk mig, der fik lov at overgive ham nyheden om, at han skulle være med. Så jeg har faktisk gået med hemmeligheden endnu længere tid, end han har,« fortæller Morten Kjeldgaard til B.T. med et grin.

De to 'Den store bagedyst 2021'-deltagere Sæþór Kristínsson og Frederik Haun mødte fredag op til 'Vild med dans' for at støtte deres dansende kærester, Thomas Evers Poulsen og Morten Kjeldgaard.

Det er altså meget sandsynligt, at 'Vild med dans'-stjernens søde afsløring bliver en del af kageprogrammet, der får premiere lørdag 2. oktober.

Frederik Haun og Morten Kjeldgaard har dannet par siden slutningen af 2018, men snart kommer offentligheden altså også til at lære den 30-årige ejendomsmægler bedre at kende.

»Det er fedt! Han er pisse dygtig, og jeg er hans største fan, så det synes jeg nice,« jubler Morten Kjeldgaard om kærestens tv-debut.

Morten Kjeldgaard og Frederik Haun til premiere på musicalen af Susanne Biers film "Den skaldede frisør" i Scandic Falkoner på Frederiksberg torsdag den 5. marts 2020

Spændt på at se kæresten på tv

Også 'Vild med dans'-danseren Thomas Evers Poulsen har sin kæreste med i den kommende sæson 'Bagedyst'.

Nemlig den 29-årige regnskabsassistent Sæþór Kristínsson.

Thomas Evers Poulsen har selv været med i 'Vild med dans' i 16 år, så han var klar til at give kæresten gode råd til tv-debuten.

»Jeg har bare sagt: 'Vær dig selv!' Så nu er jeg spændt på at se programmet, hvor meget han er sig selv,« storgriner Thomas Evers Poulsen til B.T.

Thomas Evers Poulsen og Sæþór Kristínsson har været kærester siden december 2015.

Han er selv meget glad for sin 15 år yngre kærestes bagværk, men kan selvfølgelig ikke røbe, hvordan det er gået ham i kagekonkurrencen.

»Han har virkelig øvet sig, men det er jo virkeligt dygtige folk, han er sammen med, så vi håber det bedste!« slutter den 43-årige danser.