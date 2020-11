Fredag måtte konkurrence-elementet i 'Vild med dans' sættes på pause, da to par var røget i corona-karantæne. TV 2 har ikke nogen klar plan for, hvad de gør, hvis det sker igen.

Hører du til den del af befolkningen, der går op i, hvem der stemmes videre fra program til program, var sidste uges udgave af 'Vild med dans' en tam omgang.

Silas Holst og Karina Frimodt medvirker ved siden af 'Vild med dans' i musicalen 'Dirty Dancing', og da den produktion i sidste uge blev ramt af coronasmitte, røg de to professionelle dansere og deres kendte partnere, skuespiller Nukaka Coster-Waldau og skuespiller Janus Bakrawi, direkte i isolation.

'Vild med dans' blev gennemført med de resterende syv par, men uden sms-afstemning og dommerpoint, der ikke havde nogen værdi, hvilket betyder, at finalen 19. december nu kommer til at bestå af fire par, da man har rykket konkurrencen med en uge.

Skuespiller Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst måtte en tur i corona-karantæne. Foto: Martin Sylvest Vis mere Skuespiller Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst måtte en tur i corona-karantæne. Foto: Martin Sylvest

Siden fredag har Silas Holst og de andre corona-ramte dansere været igennem en corona-test og er blevet meldt klar til denne uges 'Vild med dans'. Men hvad nu, hvis et nyt par ryger i corona-isolation?

Det har TV 2 ikke noget endegyldigt svar på.

I en mail skriver TV 2's underholdningsredaktør, Thomas Strøbech:

»Som vi har gjort klar fra starten af sæsonen, er dansen med corona også ny for os. Derfor ligger der ikke én klokkeklar handlingsplan parat, vi kan følge. Og derfor kan måden, vi agerer på, vise sig at være forskellig fra situation til situation.«

Hilda Heick og Michael Olesen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Hilda Heick og Michael Olesen. Foto: Martin Sylvest

Han tilføjer, at sidste uges aflysning af sms-afstemningen og udskydelse af konkurrenceelementet var en absolut nødløsning og ikke noget, der skal ses som en metode, de nødvendigvis vil bruge fremover.

»Vi kan først tage stilling til den konkrete situation, hvis uheldet skulle ramme os igen, for der er flere forskellige scenarier, der kan udspille sig alt afhængigt af, om det er smitte eller karantæne, hvornår i forløbet, de er berørt, og så videre.«

Thomas Strøbech slutter sin mail:

»Vi ved jo, at der er en risiko for, at det rammer os igen, men jeg vil vente med at fremlægge løsningen, til hvis uheldet skulle være ude.«

'Dirty Dancing'-musicalen, som udløste balladen, er nu udskudt til foråret.