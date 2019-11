Silas Holst og Jakob Fauerby skriver ’Vild med dans’-historie, hvis de fredag, som de første to mænd i verden, løber med sejren i finalen.

Det har trukket internationale overskrifter, at to af samme køn danser sammen i et af verdens største tv-koncepter, og Silas Holst er stolt over at være med til at vise Danmark frem som et liberalt tænkende land.

»Det hele er meget overvældende. Det er nok først i næste uge, at det rigtig går op for mig, hvad der er sket. Lige nu er vi så meget i det, at vi bare vil gøre det så godt som muligt på fredag,« lyder det fra Silas Holst, da B.T. onsdag har ham i telefonen før dagens træning.

Det er syvende gang, at han er med i ’Vild med dans’. Han har vundet to gange før, men holdt så pause i 2015 og frem til i år. Han erkender at comeback-sæsonen indtil videre har overgået alle drømme.

»’Vild med dans’ er jo en vild tur i sig selv, men det har været vildere end noget, jeg har prøvet før. Jeg har lært sindssygt meget om fordomme, jeg troede, andre folk havde.«

Med fordomme mener han naturligvis danskernes fordomme om, at han skulle danse med en anden mand.

»Jeg frygtede, at Danmark ville have det sværere ved at se to mænd danse, end de har haft. Så på den måde har det også været en overvældende kærlighedstur at mærke, at vi er så åbensindede herhjemme. Det gør mig faktisk enormt stolt over at være dansk.«

Han griner.

Jakob Fauerby og Silas Holst. Foto: Martin Sylvest

»Jeg ved godt, det lyder corny, men jeg føler det som en stor fællesskabsfølelse. En tur, jeg har taget sammen med hele Danmark.«

Og på den måde har årets ’Vild med dans’ været en øjenåbner for Silas Holst, der også på privatfronten har fået noget ud af at danse med Jakob Fauerby.

»Det er ikke, fordi jeg skammer mig over at være homoseksuel, og det har jeg aldrig gjort, men jeg har altid tænkt, at man fx ikke kunne holde sin kæreste i hånden på gaden. Det har ændret sig fuldstændig nu. Nu tør jeg nogle ting i mit private liv, der har givet mig en større frihed,« forklarer han.

»Det er alligevel vildt, at man kan få så meget ud af at være med i et tv-program. Det er helt sindssygt, at det har ændret så meget for mig resten af livet.«

Har Silas Holst og Jakob Fauerbys medvirken i 'Vild med dans' ændret dine fordomme om to mænd, der danser sammen?

Silas Holst har tidligere fortalt, hvordan han i begyndelsen af årets ’Vild med dans’-sæson blev udsat for hærværk på sin bil, hvor der blev skrevet grimme homofobiske beskeder på ruderne.

Det er ikke noget, han har gjort mere ud af.

»Det er bare en måde at udtrykke sig på. Så længe de ikke smadrer min bil..,« griner han.

»Når man sætter røven i klaskehøjden, så må man tage det med. Og så har det været ret begrænset. De positive tilkendegivelser har været i suverænt flertal.«

Når ’Vild med dans’ er forbi, glæder han sig til at være sammen med sine to små børn, som han ikke har fået set så meget på det sidste.

»Jeg holder fri i en uge, hvor der skal hives noget kvalitetstid hjem med ungerne. Det bliver noget med at tage dem med i Fætter BR og købe sig til deres kærlighed,« griner han.

Han ved endnu ikke, om han er med igen til næste år.

»Det kommer an på kalenderen. Jeg har savnet at være med i de sidste fem år, så det vil bestemt ikke ligge mig fjernt at tage en tur mere.«