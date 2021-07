En debutant fra realityverdenen, et længe ventet gensyn og en masse velkendte ansigter.

Sådan cirka lyder opskriften på de professionelle dansere, der i år skal være med i TV 2-seerhittet 'Vild med dans', som får premiere fredag 10. september.

Igen i år vil de rutinerede 'Vild med dans'-herrer Silas Holst, Thomas Evers Poulsen, Morten Kjeldgaard, Mads Vad og Martin Parnov Reichardt nemlig være at finde på dansegulvet.

Værd at bemærke er også, at den kommende sæson ganske usædvanligt byder på en overvægt af kvindelige professionelle dansere – hele syv af slagsen.

De professionelle dansere til 'Vild med dans' har i år en kvindelig overvægt med syv damer og fem herrer. Holdet består af Karina Frimodt, Mads Vad, Claudia Rex, Silas Holst, Camilla Sofie Dalsgaard, Asta Björk, Thomas Evers Poulsen, Jenna Bagge, Mille Funk, Morten Kjeldgaard, Malene Østergaard og Martin Reichardt. Vis mere De professionelle dansere til 'Vild med dans' har i år en kvindelig overvægt med syv damer og fem herrer. Holdet består af Karina Frimodt, Mads Vad, Claudia Rex, Silas Holst, Camilla Sofie Dalsgaard, Asta Björk, Thomas Evers Poulsen, Jenna Bagge, Mille Funk, Morten Kjeldgaard, Malene Østergaard og Martin Reichardt.

Ikke mindst de velkendte 'Vild med dans'-ansigter Karina Frimodt, Jenna Bagge, Mille Funk, Asta Björk og Malene Østergaard, der atter kridter danseskoene i 2021-sæsonen.

Overvægten af kvinder kan meget muligt pege i retning af den erfaring, Se & Hør har gjort sig om, at der i år for første gang vil være et kvindeligt dansepar, efter Silas Holst og Jacob Fauerby i 2019 blev det første mandlige dansepar i programmet.

En teori, som TV 2 dog ikke kan bekræfte eller uddybe, da B.T. ringer og spørger ind til, hvorfor der imod traditionen om en lige kønsfordeling, i år kun er fem mandlige professionelle dansere, mens der er hele syv kvindelige.

Derudover vender 34-årige Claudia Rex tilbage som professionel danser i programmet efter længere tids pause.

Hun stoppede ellers i 2017 som følge af en knæskade og valgte i stedet at fokusere på sin radiokarriere og sin familie, der tæller den toårige søn Zacharias, som hun har med ægtemanden, tv-værten Pelle Emil Hebsgaard.

Camilla Sofie Dalsgaard, Michael Monetz og Maria Donna Rudi Dahl Bjørnson fra 'Familien fra Holtewood'. Siden har Camilla frasagt sig Michael Monetz' forældreskab og blev i stedet som 29-årig adopteret af sin mors mand, Jesper Dalsgaard. Foto: NYMANN BO Vis mere Camilla Sofie Dalsgaard, Michael Monetz og Maria Donna Rudi Dahl Bjørnson fra 'Familien fra Holtewood'. Siden har Camilla frasagt sig Michael Monetz' forældreskab og blev i stedet som 29-årig adopteret af sin mors mand, Jesper Dalsgaard. Foto: NYMANN BO

Ikke mindst byder den kommende 'Vild med dans'-sæson også på en debutant blandt de professionelle dansere.

Det er nemlig den 30-årige danser Camilla Sofie Dalsgaard, som flere måske kender som datteren i TV3-programmet 'Familien fra Holtewood' og som veninde til realitystjernen Amalie Szigethy.

Hendes biologiske far er således Michael Monetz, men hendes mor er den tidligere 'Vild med dans'-danser Soffie Dalsgaard.

Soffie Dalsgaard gjorde sig formentligt mest bemærket i programregi for jalousidramaet med komikeren Vicky Berlin.

De professionelle 'Vild med dans'-dansere, ægteparret Soffie Dalsgaard og Jesper Dalsgaard i 2007. Nu overtager deres datter Camilla Sofie Dalsgaard teten som danser i programmet. Foto: TV2 Vis mere De professionelle 'Vild med dans'-dansere, ægteparret Soffie Dalsgaard og Jesper Dalsgaard i 2007. Nu overtager deres datter Camilla Sofie Dalsgaard teten som danser i programmet. Foto: TV2

Vicky Berlin dansede nemlig i 2007-sæsonen med Soffie Dalsgaards mand – og Camilla Sofie Dalsgaards adoptivfar – Jesper Dalsgaard. Men han trak sig angiveligt fra konkurrencen efter ønske fra en jaloux Soffie Dalsgaard.

Efterfølgende skulle parret tilmed være blevet afvist til 'Vild med dans'-efterfester, efter Soffie Dalsgaard havde overfuset Vicky Berlin.

Derudover hedder værtsparret til 2021-udgaven af 'Vild med dans' for fjerde år i træk Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller.