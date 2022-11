Lyt til artiklen

Fire par skal blive til tre, når der i aften er semifinale i 'Vild med Dans'.

Men inden årets finalister er fundet, skal to af aftenens tilbageværende par i den frygtede farezone.

Og her har Danske Spils 'Vild med dans'-ekspert, Mathias Reimer Larsen, buddet på hvem der trækker det korteste strå. Det skriver de i en pressemeddelelse.

»Vi forventer, at det kommer til at stå mellem Daniel Wagner eller Cecilie Schmeichel,« siger han og uddyber:

»Daniel var længe en af vores favoritter til at vinde, men han virker efterhånden til at have mistet en smule af magien. Modsat ser det ud til, at Cecilie Schmeichel bliver bedre og bedre, men spørgsmålet er, hvor længe hun kan holde den kørende?«

Disse par kæmper om finalepladserne fredag aften Skuespiller Caspar Phillipson og Malene Østergaard

Influencer Cecilie Schmeichel og Damian Czarnecki

Komiker Natasha Brock og Thomas Evers Poulsen

Para-atlet Daniel Wagner og Asta Björk

Mens Cecilie Schmeichel har formået at undgå en omdans, har Daniel Wagner i Uge 7 af Vild med Dans måttet kæmpe for overlevelse. I den omdans måtte seerne, og de resterende fire par, vinkel farvel til standupkomikeren Joel Hyrland og Jenna Bagge.

Hvor Daniel Wagner og Cecilie Schmeichel ifølge Mathias Reimer Larsen trækker sorteper, er 'Vild med dans'-eksperten også blevet overrasket.

Komikeren Natasha Brock har ifølge eksperten nemlig rystet sin omdans-oplevelse af sig og virker nu klar til næste uges finale.

Ifølge Martin Reimer Larsen hersker der absolut ingen tvivl om, hvem der storfavorit til den samlede sejr.

»Og Caspar … Jamen, Caspar virker bare helt urørlig! Han fortsætter med at imponere både dommerne og seerne. Han er kort sagt storfavorit til at vinde 'Vild med dans 2022' – men igen: Vi er før blevet overrasket over udviklingen i årets udgave af 'Vild med dans', så vi må bare vente at se, hvordan det ender,« siger han.

Du kan se semifinalen i 'Vild med Dans' fredag klokken 20 på TV 2 og naturligvis læse med på B.T., hvor vi dækker hele showet.