Når fredagens finale i 'Vild med dans' er slut, er det samtidig et farvel til en af programmets faste skikkelser.

79-årige Britt Bendixen takker nemlig af efter mere end 16 år bag dommerbordet, og forud for finalebraget er det en blanding af taknemmelighed, nostalgi og vemod, der rammer den selvpensionerede dansedommer.

»Jeg har haft 17 lykkelige sæsoner med 'Vild med dans', det har været en fest, men de unge mennesker skal også lige have en chance, der skal nogle nye til. For det er en fantastisk position at være i,« siger Britt Bendixen til B.T.

Selv har hun kun misset en enkelt sæson – grundet en bypassoperation i 2019 – siden TV 2-hittet startede tilbage i 2005.

»Selvfølgelig er det også vemodigt, men jeg tror egentligt først, jeg mærker det, når den næste sæson starter. For i aften handler det om finalen, det er glæde og begejstring – selvom tanken om, det er sidste gang, vil strejfe mig nogle gange,« lyder det fra den afgående dansedommer.

Ikke mindst bliver det vemodigt at sige farvel til hendes kollegaer ved dommerbordet.

»Jeg kommer selvfølgelig til at savne mine meddommere, for det er jo fantastisk at få kollegaer, som man bliver gode venner med og respekterer,« forklarer Britt Bendixen.

Hun har dog særligt én meddommer, hun vil komme til at holde fast i.

Tilbage i 2006 bestod dommerbordet også af Anne Laxholm og Jens Werner, der har været med i alle sæsoner. Britt Bendixen har kun misset en enkelt, men nu takker hun af for danseprogrammet. I 2006 var det Allan Tornsberg, der sad i Nikolaj Hübbes stol. Foto: Mogens Flindt Vis mere Tilbage i 2006 bestod dommerbordet også af Anne Laxholm og Jens Werner, der har været med i alle sæsoner. Britt Bendixen har kun misset en enkelt, men nu takker hun af for danseprogrammet. I 2006 var det Allan Tornsberg, der sad i Nikolaj Hübbes stol. Foto: Mogens Flindt

»Anne Laxholm er jeg jo begyndt at kalde mig fredagsveninde, fordi vi har set hinanden hver fredag i 17 sæsoner. Det er utroligt, det er ikke engang ens nærmeste veninder, man har tid til at se så ofte. Så det er muligt, jeg vil se Anne Laxholm og hendes mand en gang imellem,« forklarer Britt Bendixen med et smil.

Hun har dog flere ideer til, hvad den snartkommende fritid skal bruges på.

»Jeg spekulerer på, hvad andre pensionister går og pusler med,« siger hun med et grin.

»Der er nogle ting, jeg er blevet bedt om, som jeg sikkert siger ja til – en lille bagatel på noget tv – og så er jeg ude og holde foredrag i ny og næ, og jeg har jo undervist hele livet, så det er sjovt at lære noget selv. Så jeg har gået lidt til spansk, og så er jeg begyndt at lære bridge,« slutter den 79-årige dansedommer.