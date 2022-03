Tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' fik en brat afslutning, da deltagerens Rasmus valgte at trække sig, fordi han oplevede at blive gjort til grin i sit lokalområde.

I dag, her et halvt år efter programmet blev optaget, fortæller han dog, at han fortryder, at han ikke fik gjort det, han startede på, helt færdigt.

»Ja, jeg fortryder, at jeg stoppede, og jeg kunne også se bagefter, at jeg godt kunne holde budgettet, eksperterne havde lagt, så jeg vil sige, at alle, der har problemer med økonomien bør melde sig til programmet,« fortæller han til B.T.

Det var især én person, som Rasmus troede var hans ven, der gjorde grin med deltagelsen, som altså blev udslagsgivende for, at han valgte at trække sig. Og selvom de stadig hilser, når de ses på gaden, er det ikke længere et venskab, hvor de ses efter arbejdstid, som han forklarer.

Og netop arbejdstid har Rasmus fået meget af.

I programmet fortæller han eksperterne Louise Fredbo-Nielsen og Sesilie Munk, at planen fremover er at »arbejde, arbejde, arbejde«, og det må han siges at have levet op til.

Han har i dag fået nyt job som kranfører, hvor han tjener over det dobbelte i løn.

»I sidste uge arbejdede jeg 73 timer, så der var meget at se til. Jeg kommer til at tjene, så jeg skal betale topskat. Det vil selvfølgelig være bedst at holde sig lige under, men det kommer jeg ikke til.«

Det betyder dog også, at han kan afbetale hurtigere på sin gæld, som er på cirka 170.000, og han håber på, at den er helt væk indenfor et år til halvandet.

På privatfronten går det også godt for Rasmus, som har fået en kæreste, som også er god til at minde ham om, at det ikke er alle impulskøb, der er nødvendige. I programmet sås det blandt andet, hvordan han havde en diversepost på over 7.000 kroner, ligesom eksperterne også afslørede, at han på et år havde brugt 50.000 kroner på energidrik, cigaretter og sodavand.

Travlheden med arbejdet og kæresten betyder også, at han har vinket farvel til nogle af de hobbyer, der gjorde indhug i pengepungen – nemlig fiskeri og hardball.

»Jeg vil sige, at det dyreste impulskøb, jeg har lavet, det var nok til min bil, og det var en Wunderbaum.«

Planen er, at han og kæresten vil flytte til en treværelseslejlighed frem for den etværelseslejlighed, han har nu.

Og faktisk vil han, fordi de er to om huslejen, ende med at betale mindre, end de gør nu.

Udsigten til at blive gældfri og følelsen af generelt af have bedre styr på den finansielle situation er noget, der glæder hovedpersonen.

»Det er dejligt. Det letter utroligt meget,« fortæller Rasmus.

Netop hans bil var også genstand for opmærksomhed i programmet, da den havde et klistermærke, hvor der stod 'send nudes' (send nøgenbilleder, red.).

Men nu, hvor han er i et forhold, er klistermærket røget af.

»Ja, det er væk. Hun havde ikke noget imod det, hun vidste godt, at det var for sjov, men ja.«