Det var medicinalfirmaet Pfizer, der bad Will Smith om at stikke Chris Rock en lussing under årets Oscar-uddeling.

Sådan lyder en vild teori, der siden showet har spredt sig som en steppebrand på de sociale medier.

Skuespilleren Will Smith stjal overskrifter over hele verden, da han ved Oscar-showet i sidst måned stormede op på scenen og stak Chris Rock en lussing, fordi komikeren havde lavet en joke om hans kone.

»Jada, jeg elsker dig. 'G.I. Jane 2' – jeg kan ikke vente med at se den,« sagde Chris Rock med henvisning til, at Jada Pinkett Smith har kronraget sig lige som hovedpersonen i omtalte halvfemserfilm.

Will Smith og Jada Pinkett Smith til Oscar-uddelingen i marts. Foto: MIKE BLAKE Vis mere Will Smith og Jada Pinkett Smith til Oscar-uddelingen i marts. Foto: MIKE BLAKE

Men Jada Pinkett Smiths frisure er ikke selvvalgt. Den skyldtes den autoimmune sygdom alopecia areata, og derfor blev Will Smith så vred, at han stormede op på scenen og stak Chris Rock en flad.

Der gik ikke lang tid, før 'alopecia' begyndte at trende på Twitter, og hele verden fik øjnene op for denne udbredte, men oversete lidelse.

Og det har altså givet teorierne frit løb.

For hvem var en af hovedsponsorerne på Oscar-showet? Ja, det var faktisk medicinalfirmaet Pfizer.

Og hvad er Pfizer ved at udvikle?

Et lægemiddel til behandling af alopecia.

'Vent lige et øjeblik. …lad mig forstå det korrekt. Den person, der sponsorerede Oscar-uddelingen har en ny alopecia-medicin på vej, og 'alopecia' trender på de sociale medier lige nu på grund af Chris Rock og Will Smiths lussing. Jeg er ked af det, men det her er ikke noget tilfælde,' lyder det i et af de mange Facebook-opslag, som begyndte at pible frem efter hændelsen.

'De ved virkelig, hvordan de får det, som de vil have det. En masse skuespillere, der spiller skuespil,' lyder det videre.

En anden finder det mistænkeligt, at man ikke kan se skaldede pletter på Jada Pinkett Smiths kronkragede hoved, da alopecia areata angriber hårsækkene og derfor også burde have fjernet stubbene.

'Bare fordi du siger, du har alopecia og barberer dit hoved, betyder det ikke, at du faktisk har alopecia. Men det er en god marketingstrategi fra Pfizers side at bruge et A-navn – hvis mand tilfældigvis vinder en Oscar samme aften – til at reklamere for deres 'lovende' lægemiddel mod … du gættede det: alopecia,' lyder det på Facebook.

De ovenstående opslag er to blandt mange opslag, som Facebook den seneste tid har censureret i et forsøg på at dæmme op for misinformation på nettet.

Der er nemlig intet, der taler for, at Pfizer skulle have betalt produktionen bag Oscar-showet for at få Will Smith til at ty til vold.

Den nu berømte lussing. Foto: BRIAN SNYDER Vis mere Den nu berømte lussing. Foto: BRIAN SNYDER

Selvom konspirationsteoretikerne har ret i to ting: Pfizer var faktisk – sammen med blandt andre Rolex og Verizon – showets sponsor. Og Pfizer er ved at udvikle to slags medicin, der kan hjælpe på alopecia.

Men det har lange udsigter og forventes ikke at komme i handlen lige med det samme.

Ifølge PolitiFacts, som har kigget nærmere på Pfizers oplysninger, vil man ikke påbegynde godkendelsesprocessen til det ene, ritlecitinib, før tidligst i 2023.

Det andet, etrasimod, har vist fine resultater på patienter med tarmsygdommen colitis ulcerosa, og Pfizer er derfor i færd med at undersøge, om det også hjælper mod andre autoimmune sygdomme som for eksempel alopecia areata. Man forventer dog ikke, at det vil blive godkendt til det formål før tidligst i 2028.

Tror du, Pfizer fik Will Smith til at stikke Chris Rock en flad?

Skulle Pfizer have orkestreret lussingen for at gøre opmærksom på alopecia, er det altså med meget langt tilløb. Og med meget store omkostninger for hovedpersonen.

Siden optrinet har Oscar-akademiet være ude at fordømme hændelsen og tage afstand til Will Smith.

Fredag tog han konsekvensen og trak sig fra sin fornemme plads i Akademiet.

Flere eksperter har desuden spekuleret i, om Will Smith – på aftenen for sin karrieres hidtidige højdepunkt med en Oscar for bedste mandlige hovedrolle – smadrede selvsamme karriere for bestandigt.