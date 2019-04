Syv måneder efter fedmeoperationen er Christina Lykke kun fem kilo fra sit mål. Til efteråret er hun klar til endnu en operation.

For to år siden kunne Danmark følge med i Christina Lykkes kamp mod vægten i programmet ’Min fede træner’, hvor bloggeren Mascha Vang var hendes mentor, som selv tog 10 kilo på op til programmet for at kunne tabe sig sammen med sin overvægtige makker.

Siden programmet, hvor Christina tabte 12, 5 kilo, er der sket rigtig meget i hendes liv, og vægten har været igennem mindst lige så meget.

Et år efter sin deltagelse tog Christina 30 kilo på, efter hun havde været igennem flere sygdomsforløb. Og der kom hun frem til den konklusion, at nu skulle der et indgreb til for at få bugt med overvægten.

Derfor rejste hun i efteråret til Tyrkiet og fik foretaget en gastric sleeve operation, og den operation har for alvor sat gang i vægttabet.

På bare 28 uger har hun tabt sig lige knap 40 kilo og over 140 centimeter fordelt på kroppen, og vægten er røget fra 109 kilo til 70 kilo.

»Det hele er så lykkeligt, og jeg har intet at sætte en finger under hele mit forløb. Mit valg har uden tvivl været det bedste, jeg nogensinde har gjort. Det var det sidste valg, men det bedste valg,« fortæller Christina Lykke til Realityportalen.

Fem kilo fra idealvægten

Med de mange kilo, der er raslet af Christinas 166 centimeter høje krop, er hendes BMI er gået fra 39,4 til 26. Nu er hun blot fem kilo fra sit mål, som er inden for normalvægten (18,5-25) på BMI-skalaen.

Men de sidste kilo har hun ikke travlt med, når resten er gået så stærkt.

»Det er så uvirkeligt at jeg bare mangler fem sølle kilo, i forhold til de sidste 10 år, hvor det har været mellem 25-40 kilo!« siger hun.

» Det virker så overskueligt nu, at det ikke er en kamp, men blot en tilvænning og livstilsændring kroppen skal lave.«

Selvom vægten har stået stille i omkring tre uger nu, så er det ikke noget, der stresser hende, for nu føler hun sig endelig tilpas i sin krop.

»Jeg føler mig på ingen måde tyk mere. Jeg er en størrelse medium i tøj, og jeg gemmer mig ikke længere væk i forsamlinger eller synes, at det er pinligt at spise offentligt. Jeg er blevet afslappet omkring mig selv og min figur.«

Kan hovedet følge med kroppen?

Vægttabet er gået meget stærkt efter operationen for syv måneder siden, og mange spørger hende, hvordan hendes hovede nu også kan med kroppen. Til den bekymring har hun et klart svar:

»Det er jo maven og ikke hovedet, der er blevet opereret. Det er klart, at 27 års dårlige vaner og ikke mindst spisevaner har skullet ændres drastisk og derfor også ens mindset. Men i takt med, at kiloene forsvandt, og jeg fik mere selvtillid og gåpåmod, meget mere energi og livslyst, så har mit hovede fulgt overraskende godt med.«

Med operationen har Christina fået en mindre mavesæk, som gør det fysisk umuligt for hende at overspise. Derfor skal hun tænke meget over, hvordan hun spiser i forhold til kroppens behov, når hendes portionsindtag er små, siger hun. Det betyder også, at hun småspiser hele tiden, gerne hver anden time.

»Førhen prøvede jeg alle slags slankekure og vægttabsforløb. Jeg prøvede alt, og i desperate forsøg endda også at sulte kroppen. Mad efter kl. 19 var forbudt. I dag er mit forhold til mad helt løst, jeg spiser lige præcis, når jeg har lyst og mærker sult, også selvom det er inden sengetid, for sommetider er et halvt stykke rugbrød nok,« siger Christina.

Ny operation til efteråret

Der er set mange eksempler på, at et massivt vægttab medfører overskydende hud. Men lige på netop det punkt har Christina Lykke været heldig, siger hun. For hendes hud har fulgt overraskende godt med kroppens forvandling.

»Måske er det alderen, eller at jeg altid har været forholdsvis aktiv. Eller måske jeg bare er heldig, for jeg døjer ikke med gener af for meget løst hud. Det er klart, at der er lidt blæver hist og her, men det er en minimal pris at betale for alt det lykkelige.«

Hendes bryster, derimod, har ikke tilpasset sig lige så godt som resten af kroppen. Christina fortæller, at brysterne er pist væk, og at hun har absolut intet fylde mere. Derfor er næste projekt nye bryster og et brystløft til efteråret.

»Til den tid er det et år efter operationen. Jeg skal ikke have kæmpe silikonebryster, men et flot løft og nogle små fine implantater. Det er planen, og jeg glæder mig enormt.«

Efter at have brugt mange år på at være usikker og ked af det, så er glæden begyndt at være altoverskyggende, fortæller en glad Christina, som har skåret alt negativitet ud af sit liv. Med den nye udgave af selv, der er blevet fyldt op med selvtillid og gå-på-mod, er Christina snart klar til at møde kærligheden.

»Jeg har altid sagt, at det er svært for andre at elske en, hvis man ikke elsker sig selv. Mon ikke jeg finder en sød kæreste, når jeg hviler i mig selv, det er i hvert fald, hvad jeg er rigtig god på vej til nu.«

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk