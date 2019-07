'De unge mødre'-deltageren har været en tur ved frisøren.

Tidligere på ugen skete der en stor forandring hos ‘De unge mødre’-deltageren Melissa Ploug, der var en tur til frisøren. Her lod hun en stor del af sine lange lokker falde, og da hun gik ud af frisøren, var håret 47 centimeter kortere.

Det var dog ikke for syns skyld, at Melissa tog beslutningen om at blive klippet. I stedet var det for at støtte et godt formål. Det fortæller den unge mor til Realityportalen.

»Grunden er simpel. I går (onsdag, red.) var det ni år siden, at jeg mistede min svigermor, som også er farmor til de to smål. Hun nåede desværre aldrig at blive biologisk farmor, men hun nåede at være Joshuas reservefarmor i et år, inden hun tabte den hårdeste kamp imod kræft,« siger Melissa.

»Nogle mennesker synes, det er fjollet at gå til frisøren og bruge penge på det. Men nogle har ikke engang muligheden, fordi de ikke ejer et hårstrå. Jeg er så privilegeret, at jeg bare kan gro noget nyt hår og så gå til frisøren og få det fixet én gang til.«

47 centimeter er der råget af Melissas hår Foto: Privat Vis mere 47 centimeter er der råget af Melissas hår Foto: Privat

Doneret til et godt formål

Håret er ikke gået til spilde, efter det forsvandt for den unge mors hoved.

»Derfor havde jeg længe gået og tænkt på at donere noget af min enormt lange hestehale. Og ja, i tirsdags tog jeg mod til mig og lod lokkerne falde. Dog ikke på gulvet, men i en lang hestehale, som jeg ligeså fint tog med mig hjem, pakkede sammen og fik sendt afsted i går,« siger Melissa og fortsætter:

»Jeg har nemlig valgt at donere det hele til Kræftens Bekæmpelse, som laver parykker til dem, der har brug for at få en smule af livet retur.«

Det rigtige valg

Melissas hår betyder meget for hende, og derfor havde hun heller ikke nemt ved at skulle lade sig klippe. Det hele blev dog nemmere af det gode formål.

Melissas afklippede hår er blevet doneret til Kræftens Bekæmpelse. Foto: Privat Vis mere Melissas afklippede hår er blevet doneret til Kræftens Bekæmpelse. Foto: Privat

»Selvom mit hår blev kort – for mig – og måske også kortere, end jeg egentlig havde tænkt mig, så skal jeg jo stadig sætte pris på, at jeg rent faktisk hat hår på mit hoved og bare kan lade naturen gå sin gang og gro mig noget nyt,« siger hun og fortsætter:

»Jeg synes, at det var hårdt, indtil jeg havde tænkt over, hvilket formål jeg egentlig havde med det. Så lettede mit hjerte – velvidende om, at der nu kan starte en proces om at give en anden person en del af livet og selvtilliden retur. Derefter var jeg bare ikke et øjeblik i tvivl om, at jeg havde truffet det rigtige valg,« slår hun fast.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk.