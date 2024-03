Elva havde en stærk kandidat til det vildeste sceneshow fredag aften.

Den unge kvinde havde nemlig både kniv og kage med, da hun optrådte.

Med kniven fik hun skåret et stykke kage ud, som hun tilbød til dommerne, og Simon Kvamm takkede da også ja.

Bag knivene var der en særlig betydning.

Det fortæller hun til B.T.

»Det var Nannas idé. Og det var det her med, at vi skulle visualisere, at vi synes, der er denne her 'hakkekultur', hvor vi hakker på hinanden i samfundet.«

De kom derfor frem til, at der skulle komme knive ud, mens Elva optrådte til sangen med Eee Gee.

»Vi skulle gøre det på en fed måde, og sangen siger jo 'killing it', så hvorfor skulle der ikke være knive.«

Men efter knivene kom kagen, og det var der også en grund til.

»Det skal heller ikke være for hårdt, og derfor sætter vi en lagkage frem, fordi vi gerne vil tage pis på det, men på en fed måde. «

Simon Kvamm ville gerne have et stykke kage. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Og selvom Blachman ikke ville smage kagen, så gør det ikke noget, forsikrer Elva.

»Jeg har hørt, Simon elsker kage, men jeg tror, han måske bare var mere lækkersulten end Blachman.«

Det blev Mariya, der måtte forlade det tredje liveshow, efter hun havde stået i farezonen med Kaos.

