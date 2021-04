15-årige Solveig Mølle Lindelof vandt fredag aften årets X Factor.

Det gjorde hun med tre sange – først 'They Won’t Go When I Go' af George Michael, dernæst en duet med Phlake – og til sidst fik hun lov at synge sin egen vindersang, et cover af Solanges 'Cranes in the Sky'.

Og det undrede flere af B.T.s læsere, for hvorfor valgte Solveig Mølle Lindelof at synge et cover, mens hendes konkurrent, Nikoline Sten Kristensen, ganske efter kutyme sang sin helt egen sang, skrevet specielt til hende af Nikolaj Nørlund?

Men ifølge Solveig Mølle Lindelof var det nok et lille forsøg på ikke at blive X Factor-Solveig.

Solveig vinder X Factor-finalen, og Nikoline Steen Kristensen tager andenpladsen. X Factor-finale, på TV 2 fredag den 9. april 2021. Pooldækning leveret af Ritzau Scanpix. Dækningen kan anvendes vederlagsfrit til redaktionel omtale af programmet. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021). Foto: Martin Sylvest Vis mere Solveig vinder X Factor-finalen, og Nikoline Steen Kristensen tager andenpladsen. X Factor-finale, på TV 2 fredag den 9. april 2021. Pooldækning leveret af Ritzau Scanpix. Dækningen kan anvendes vederlagsfrit til redaktionel omtale af programmet. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021). Foto: Martin Sylvest

»Vi gik med mavefornemmelsen, men også med, at den første sang, jeg udgiver, ikke er en sang, der er skrevet i X Factor-stress og skal passe ind på X Factor-scenen,« siger hun.

»Og så elsker jeg bare den sang. Den her sang passede så godt til mig, at det ville give mening,«, siger hun om 'Cranes in the Sky' – som faktisk også ville have været hendes 'save me song', hvis hun var endt i farezonen igen.

Og Solveig Mølle Lindelof får da også masser af muligheder for at udgive egne sange i eget navn. Med sejren følger nemlig blandt andet en pladekontrakt. Men mere ved den 15-årige vinder faktisk ikke.

»Jeg aner ingenting. Jeg ved seriøst intet om den præmie, så det må jeg finde ud af på mandag, tænker jeg,« griner X Factor-vinderen, der stadig ikke helt har fattet, at hun tog sejren.

Solveig vinder X Factor-finalen 2021. X Factor-finale, på TV 2 fredag den 9. april 2021. Pooldækning leveret af Ritzau Scanpix. Dækningen kan anvendes vederlagsfrit til redaktionel omtale af programmet. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021). Foto: Martin Sylvest Vis mere Solveig vinder X Factor-finalen 2021. X Factor-finale, på TV 2 fredag den 9. april 2021. Pooldækning leveret af Ritzau Scanpix. Dækningen kan anvendes vederlagsfrit til redaktionel omtale af programmet. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021). Foto: Martin Sylvest

»Nu skal jeg på efterskole, og så skal jeg måske i gymnasiet – og så må vi tage den derfra. X Factor har givet mig blod på tanden til at jagte en musikkarriere, men jeg skal først lige være klar,« siger hun.

Også Oh Land forklarer, hvorfor kun én af hendes unge finalister fik sin egen sang – og at det ikke blev Solveig Mølle Lindelof, der fik æren.

»Jeg syntes, hun skulle lave sin egen version af det her nummer, for det er her, hun kommer bedst til sin ret. Man skal jo huske, at det er vindersangen, man vinder med, så det er vigtigt, at det er den rigtige sang – det ville være dødærgerligt at stå med et originalt skrevet nummer, som ikke var godt nok. Og vi har ikke haft det rigtige nummer til hende,« siger dommeren.

»Hun er ikke sådan en, der har siddet og skrevet sange, så det ville være rushet at vælge en originalsang bare for at gøre det. Så hellere holde det høje niveau, hun har haft siden første liveshow.«

Solveig vinder X Factor-finalen, og Nikoline Steen Kristensen tager andenpladsen. X Factor-finale, på TV 2 fredag den 9. april 2021. Pooldækning leveret af Ritzau Scanpix. Dækningen kan anvendes vederlagsfrit til redaktionel omtale af programmet. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021). Foto: Martin Sylvest Vis mere Solveig vinder X Factor-finalen, og Nikoline Steen Kristensen tager andenpladsen. X Factor-finale, på TV 2 fredag den 9. april 2021. Pooldækning leveret af Ritzau Scanpix. Dækningen kan anvendes vederlagsfrit til redaktionel omtale af programmet. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021). Foto: Martin Sylvest

Oh Land er enig med Solveig Mølle Lindelof i, at hun skal nå at være ung og gå på efterskole, som er hendes store drøm. Derefter er hun klar til at bryde X Factor-forbandelsen og få en musikkarriere efterfølgende.

»Så skal hun ud og udforske dét at være sangskriver, men det er ikke noget, man lige gør med venstre hånd.«