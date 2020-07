Snart går optagelserne til den nye sæson af ‘Badehotellet’ igang, og her mangler de statister.

Den ottende sæson af ‘Badehotellet’ skulle oprindeligt allerede have været så godt som optaget færdig nu, men coronakrisen fik som bekendt udskudt den populære TV2-produktion.

Men nu er ‘Badehotellet’ snart klar til at gå igang med optagelserne, som er blevet rykket til starten af august. De mangler bare lige nogle statister, og det er her, du måske kommer ind i billedet?

De mangler nemlig både mandlige og kvindelige statister fra Nordjylland og Sjælland, der kan tage fri en hverdag i optageperioden fra august til november. Kravene er blot, at man er over 18 år, ikke har tydelige tatoveringer og et naturligt udseende, der passer til den historiske tid. Derfor går farvet hår og karseklip eksempelvis ikke.

Herunder kan du se TV2s opslag, hvor de efterlyser statister

Sådan bliver ottende sæson

Den ottende sæson af ‘Badehotellet’ vil blive sendt i 2021. Den kommer til at foregå i sommeren år 1941, og det bliver en del anderledes end forrige sæson.

»Det første chok over besættelsen har fortaget sig. De forandrede forhold ser ud til at blive permanente. Mens nogen ser ud til at have affundet sig med tyskernes tilstedeværelse, ulmer der hos andre et oprør,« har Stig Thorboe og Hanna Lundblad udtalt.

De store spørgsmål, som seerne blev efterladt med efter sæson syv, er blandt andet, hvordan det skal gå Grosserer Madsen, der blev efterladt med dilemmaet: Skal han stoppe sit samarbejde med tyskerne og risikere, at datteren Amandas hotel overtages af nazisterne, eller skal han fortsætte med udbygningen af Aalborg Lufthavn, så Amanda kan have sit hotel i fred?

Derudover fik Alice Frigh knust sit hjerte, da hun blev bedraget økonomisk og følelsesmæssigt af den mand, hun troede var fabriksejeren Johan Ramsing, men som viste sig at være den bedrageriske tidligere bogholder Bent Ove Jensen. Vælger Alice at følge den ægte Johan Ramsings råd om at fortsætte jagten på bedrageren og de 50.000 kroner, han snuppede fra hende, eller går hun i stykker af sorg?

Og selvfølgelig ikke mindst om Leslie Frigh og stuepigen Nana mon finder sammen, efter Leslie sluttede syvende sæson med at aflyse sin forlovelse med Kamma og drage ud for at erklære sin kærlighed til Nana.

Optagelserne til den ottende sæson af ‘Badehotellet’ starter i august. Den færdige sæson bliver sendt på TV2 og TV2 Play til næste år

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.