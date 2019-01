En kæmpe tv-succes vender tilbage, og du kan være en del af den, hvis du altså tør.

En af DR1s største succeser vender tilbage med en ny sæson, og der er ingen tvivl om, at de håber på at fortsætte succesraten fra sidste sæson, hvor hele to af parrene valgte at forblive gift.

Efter femte sæson af ‘Gift ved første blik’ var antallet af succesfulde forhold, der er kommet ud af programmet, altså fordoblet.

Så nu ser det ud til, at DR har knækket koden for de succesfulde match, og der er altså bedre grund end nogensinde før til at melde sig til programmet, hvis man ikke selv har haft held med at finde den eneste ene. Netop nu søger de nemlig deltagere til den næste sæson.

'’Gift ved første blik’ vender tilbage på DR1, og vi søger derfor singler, der kan nikke genkendende til følgende: Du er 25-60 år gammel og bor i Danmark. Du er klar til et seriøst forhold. Du er ærlig, åben og reflekterende og har lyst til at udvikle dig som menneske. Du har mod på at lade en gruppe upartiske eksperter tage stilling til, hvad der vil være en god fremtidig partner for dig,' skriver dr.dk og understreger:

'Det er vigtigt, at du er klar til at være helt ærlig og har mod på at lukke et andet menneske ind i dit liv uden forbehold.'

Læs mere om, hvordan du bliver en del af programmet her.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk