Er du klar til at få sprængt blæren?

Okay, så galt går det forhåbentlig ikke, men har du planer om at gå i biografen og se den dramatiske afslutning på Marvels superhelte-epos, ’Avengers: Endgame’, gør du klogt i at holde dig langt væk fra sodavand og andre toiletbesøgs-udløsende varer.

Trods en spilletid på tre timer og et minut er der nemlig ikke ligesom i de gode gamle dage indlagt tissepause undervejs, lyder det fra Kim Brochdorf, direktør for Cinemaxx-biograferne.

»Vi prioriterer altid at vise filmene som instruktøren har tænkt og ønsket det. Her har det været et ønske fra instruktørens side, at filmoplevelsen ikke blev afbrudt af en pause midt i filmen, så det har vi efterlevet.«

Chef for Marvel Studios, Kevin Feige, har tidligere udtalt til hjemmesiden io9, at de forsøger at lave film, der er så gode, at man trods en lang spilletid slet ikke kan finde tid til at gå på toilettet af frygt for at miste en vigtig del af handlingen.

Instruktør-brødrene Anthony og Joe Russo, der står bag ’Avengers: Endgame’, har til comicbook.com formuleret det således:

»Vi siger til alle, at de skal forberede sig, som om de skulle opereres. Lad være med at drikke vand eller andet, dagen før du skal se filmen, så er du godt kørende.«

De tilføjer, at det simpelthen var umuligt at gøre filmen kortere, og at det derudover aldrig har været på tale med en indlagt pause.

Kan du ikke holde dig? Her er løsningen Synes du generelt set, det er svært at holde dig fra toilettet, når du sidder i biografmørket, er vi faldet over en mulig løsning. Vi har ikke testet den endnu, men til din mobiltelefon kan du downloade app'en 'RunPee', der fortæller dig, hvornår i løbet af udvalgte film, du roligt kan gå på toilettet uden at gå glip af en vigtig del af handlingen. Din telefon vibrerer, når filmen er nået til det oplagte toilet-tidspunkt, og mens du er på toilettet, kan du i app'en læse et lille resumé af, hvad der sker samtidig inde på det store lærred. App'en er endnu ikke opdateret med 'Avengers: Endgame'.

Generelt set hører tissepauserne mere eller mindre fortiden til.

Formand for Danske Biografer, Kim Pedersen, forklarer, at biograferne først og fremmest gør alt for at imødekomme filmskabernes vision. Hvis instruktøren ønsker en visning af sin film uden afbrydelse, så forsøger man at efterleve det.

»I de gode gamle ’70 mm’-dage, hvor film som for eksempel ’De ti bud’ (1956) varede næsten fire timer, kan man sige, det måske var en god idé med en tissepause. Men der var filmene også lavet med en naturlig pause med musik indover pauseskiltet,« fortæller han.

Kim Pedersen nævner en periode i 1970’erne, hvor danske biografer spekulerede i at tjene ekstra penge i de nyetablerede biograf-barer og derfor indlagde pauser i film på to en halv times længde.

»Det slog anmelderne ned på, og det blev også stoppet igen. De dage er for længst forbi. I dag gengiver biograferne filmene, som filmskaberne ønsker det.«

Kim Pedersen tilføjer, at med lige præcis ’Avengers: Endgame’, der samler trådene fra de forrige 21 såkaldte 'Marvel Cinematic Universe'-film, vil det også virke abrupt med en afbrydelse halvvejs.

Der har været visninger af ’Avengers: Endgame’ med indlagt pause i lande som Italien og Israel.

Kasper Berg Jørgensen fra den danske afdeling af Disney, der ejer rettighederne til filmen, udtaler kort:

»Instruktørerne mener, at filmen er en helhedsoplevelse, så derfor var det aldrig på tale at indsætte en pause.«

50.000 danskere strømmede onsdag i biografen til premieren på ’Avengers: Endgame’, og filmen forventes at blive en af de bedst sælgende nogensinde.

Forgængeren ’Avengers: Infinity War’ indtjente sidste år svimlende to milliarder dollars, og det er historisk set kun overgået af ’Star Wars: The Force Awakens’, ’Titanic’ og ’Avatar’.