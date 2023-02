Lyt til artiklen

Vidste du, at Niels Ellegaard har en lille aktie i en af Damarks største tv-succeser?

Den 60-årige skuespiller har været med i et hav af revyer, film og tv-serier, men faktisk har han også været med i 'Matador'.

»I den der bank, den nye bank, Omegnsbanken, tror jeg den hed, der spillede jeg bankelev,« forklarer Niels Ellegaard til B.T.

I syvende afsnit af 'Matador' ved navn 'Fødselsdagen' kan man nemlig mod slutningen få et glimt af en ung Niels Ellegaard i den nye Omegnsbank, inden det hele kulminerer i fru Fernando Møhges 100 års fødselsdag.

En ung Niels Ellegaard spillede rollen som bankelev i 'Matador'. Foto: Matador / DR Vis mere En ung Niels Ellegaard spillede rollen som bankelev i 'Matador'. Foto: Matador / DR

»Jeg var der kun fire dage, og jeg tror kun, jeg siger godmorgen eller goddag eller et eller andet. Men jeg var da med, og alle de der koryfæer mødte jeg,« fortæller den i dag 60-årige skuespiller.

»Jeg var lillebitte, jeg var bare 14-15 år, så det var ret sjovt.«

Men stadig den dag i dag har Niels Ellegaard ikke rigtigt fået set sig selv i kulturklassikeren 'Matador'.

»Nu bryder jeg mig faktisk ikke om at se mig selv, så det er meget, meget sjældent, jeg ser det, jeg laver,« forklarer Niels Ellegaard.

Men 'Matador' er jo ikke lige sådan til at undgå.

Og som nyudklækket morfar og generelt engageret bedstefar, så må en sådan præstation selvfølgelig heller ikke gå helt ubemærket hen for de næste generationer.

»Jeg har set det for mange, mange år siden, fordi min familie så det, og vi så det sammen. Jeg tror, jeg vil vise mine børn det om ikke så længe, fordi det er sjovt for dem at se, hvordan far så ud, da han var dreng,« slutter Niels Ellegaard.

Niels Ellegaard er for tiden aktuel som en del af skuespillerholdet i årets 'Cirkusrevyen'.