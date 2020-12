Dennis Knudsen overrasker alle med sit seneste Instagram-post.

Dennis Knudsen er ikke til at kende med stor sort punker frisure og piercinger i ansigtet i julekalenderen med Pyrus, Kandis, Gyldengrød og rigsarkivar Bertramsen, som de fleste børn elsker at se år efter år i december måned.

»Vi alle har en fortid. Jeg er klar til nye tv- og filmroller,« skriver Dennis Knudsen til opslaget med klippet fra julekalenderen, som kan ses herunder:

Artiklen fortsætter efter videoen:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Dennis Knudsen (@dennisknudsenprivate)

Ud over at sprede glæde med det sjove klip, som kommer bag på mange, så er Dennis Knudsen også i julehumør – på Instagram har han delt et opslag om, at han tilbyder gratis klipning til sygeplejersker og læger, der arbejder med COVID-19.

»Vi må stå sammen i denne svære tid for os alle. Corona rammer os alle på den ene eller anden måde, meget er lukket ned, og vores plejepersonale i sundhedsvæsnet er så presset i deres job og liv pt. Så kender du en af dem, så giv en hånd med i deres liv, f.eks. vask for dem, rengør deres hjem, handle ind, lave mad eller andet, så de kan have tid til at redde liv og passe på os,« skriver Dennis Knudsen i et opslag.

I Dennis Knudsens salon oplever han, at kunderne aflyser på grund af corona, og han har derfor ekstra ledige tider, som han vil give gratis væk til de personer, der arbejder med COVID-19.

»Bestilt din gratis klipning på House of Dennis Knudsen, og vis dit personalekort, når du er i salonen,« skriver Dennis, der lover ordentlige corona-forhold i salonen.

Tilbuddet gælder frem til 24. december

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk