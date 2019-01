Realitydeltageren har mistet sin far, som hun desværre aldrig nåede at få et tæt forhold til.

I ‘Mig og min mor’ på Kanal 4 kunne man følge med i livet hos Victoriah Bech og hendes tætte forhold til sin mor, Zanne.

Realitydeltagerens far fik seerne dog ikke lov til at følge med hos, for i lang tid har hans forhold til Victoriah ikke været det bedste.

Nu ligger det desværre fast, at det ikke kommer til at ændre sig i fremtiden. For nylig fik Victoriah nemlig den triste besked, at hendes far er død. Det skriver ‘Mig og min mor’-deltageren i et opslag på Facebook.

'Når kærlighed ikke er nok. Hvil i fred, far,' starter Victoriah det rørende opslag, som især handler om farens misbrug, der ifølge realitydeltageren er årsagen til, at deres forhold ikke har været tæt.

'Jeg hader dig ikke, og jeg har aldrig gjort det. I stedet er jeg sur på misbruget, sygdommen, samfundet og de personer, der gjorde det muligt for dig at være min far. Nu har du endelig fred. Jeg ved, du er i himlen, for du har allerede været i helvedet,' slutter hun opslaget, som du kan se i bunden af artiklen.

Mange følelser i spil

Realityportalen har været i kontakt med Victoriah, der fortæller, at hun ikke har set sin far i lang tid på grund af hans misbrug.

Derfor har de kun skrevet sammen i tiden op til nyheden om dødfaldet, der til dels kom som et chok for hende.

»Både og. Jeg tror altid, man er lidt i chok, når man hører, at ens far er død,« siger hun og fortæller, at hans død langt fra har været nem for hende, selv om de ikke har været så tætte.

»Det er rigtig hårdt. Der er mange følelser i spil. I det mindste har han fået fred nu,« slår hun fast.

Herunder kan du læse Victoriahs opslag, hvor hun mindes sin far:

Artiklen er bragt i samarbejde med Realiytportalen.dk.