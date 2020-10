Femte liveshow blev enden for programmets biolog.

Vicky Knudsen klarede ikke skærene og er dermed færdig i 'Vild med dans' - sammen med partneren Martin Reichardt.

Parret måtte ud i en omdans mod Wafande og Mie Moltke, hvorefter seerne vanen tro fik lov at stemme en gang til i bestræbelserne på at hjælpe et par videre.

Og den afstemning faldt altså ikke ud til Vicky Knudsens fordel, der som den tredje i programmet kan stille danseskoene på hylden. Hun tager dog afsked med godt mod.

»Det har været en fantastisk rejse,« lyder det fra Vicky Knudsen.

Ved liveshow et og fire blev ingen sendt ud af programmet.

Det sker aldrig i første liveshow, mens fjerde udgave var dedikeret til Knæk Cancer, hvorfor ingen blev sendt hjem.

Den gik ikke denne fredag, og med aftenens hjemsendelse er der nu ni par tilbage i kampen og jagten på 'Vild med dans'-trofæet, som uddeles sidst på året.

'Vild med dans' er tilbage igen næste fredag, og du kan naturligvis følge slagets gang igen her LIVE på B.T.