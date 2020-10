»Du er jo rigtig talentfuld, til det du gør i dit tv-program.«

Så bramfri var beskeden fra Britt Bendixen, efter biolog Vicky Knudsen havde været på dansegulvet fredag aften. Her hentydede hun klart til, at Knudsen er mindre talentfuld på et dansegulv.

Alligevel tog Vicky Knudsen det ikke så tungt, da B.T. mødte hende til en snak efter aftenens dans.

»Jeg synes kommentarerne fra både Britt og Marianne (Eihilt, red.) blev givet med en masse kærlighed. Altså jeg ved jo godt, at jeg ikke er den bedste danser,« lød det fra Knudsen.

I sidste uge var biolog Vicky Knudsen oi omdans, men der var det håndboldspiller Lars Krogh Jeppesen, der røg ud. Foto: Martin Sylvest Vis mere I sidste uge var biolog Vicky Knudsen oi omdans, men der var det håndboldspiller Lars Krogh Jeppesen, der røg ud. Foto: Martin Sylvest

Hun indrømmede da også helt ærligt, at hun var overrasket, da det blev offentliggjort, hvem der skulle danse omdans.

Vicky Knudsen og dansemakkeren Martin Parnov Reichhardt fik nemlig de laveste antal point af dommeren. 10 point blev det til.

Derfor var det også noget af et chok, da det viste sig, at det Sara Bro og Morten Kjeldgaard, og tv-vært Kristian Bech og MIlle Funk, som skulle dyste.

Vicky Knudsen og dansemakkeren er dog også helt bevidst om, at 'Vild med dans' handler om meget andet, end hvor man sætter fødderne.

Derfor gjorde det heller ikke så meget, hvad Britt Bendixen gav af kommentarer. For på sin egen måde var de meget positive, lød det fra danserne.

»Det er noget af det morsomste,« sagde dommer Britt bendixen blandt andet.

Hun gav klart udtryk for, at hun er stor fan af Vicky Knudsen, som altså kan se frem til to uger mere i progarmmet.

Næste uge er det nemlig den særlige 'Knæk Cancer'-udgave, hvor ingen af parrene ryger ud.