Den danske skuespiller og standupper Vicki Berlin er med i den svenske kultinstruktør Ruben Östlunds nye film, ‘Triangle of Sadness’.

Og der er meget at glæde sig til, når Vicki Berlin kommer op på biografernes store lærred til september, hvor filmen har premiere.

‘Triangle of Sadness’ vandt nemlig hovedprisen, Den Gyldne Palme, på årets Cannes Film Festival.

Og da B.T. fanger Vicki Berlin og hendes storebror, Rasmus, på den røde løber til premieren på ‘House of the Dragon’, er skuespilleren også i hopla.

Vicki Berlin i Cannes med filmen 'Triangle of Sadness' Foto: Daniel Cole Vis mere Vicki Berlin i Cannes med filmen 'Triangle of Sadness' Foto: Daniel Cole

»Jeg er meget stolt af den ('Triangle of Sadness'. red), og jeg håber, folk kan lide mig i den rolle, for jeg vil meget gerne lave mere film og have flere seriøse roller,« fortæller skuespilleren til B.T.

Og det er den anden Guldpalme, som instruktøren vinder.

Sidste gang vandt han med filmen ‘The Square’, hvor danske Claes Bang spillede hovedrollen, hvilket medførte et stort internationalt gennembrud for danskeren.

Og noget kunne tyde på, at det også kunne ske for Vicki Berlin, der ønsker at medvirke i flere film og tv-serier på et internationalt plan.

Hun har nemlig fået sig en agent i London.

‘Triangle of Sadness’ får premiere 22. september og har, foruden Vicki Berlin, også Hollywood-stjernen Woody Harrelson og den dansk-kroatiske skuespiller Zlatko Burić på rollelisten.