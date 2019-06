Der er sket meget, siden 'Luksusfælden' skred fra 'Vi er bare mænd'-deltageren.

Der var ikke meget hjælp til Jacob Holt, da tidligere i år medvirkede i ‘Luksusfælden’. Den 25-årige realitydeltager, der også tidligere har medvirket i TV3-programmet ‘Vi er bare mænd’, boede stadig hos sine forældre, der også forsørgede ham, mens han primært brugte sin tid på at spille computer.

Jacob drømte dog om at flytte ud i den nærmeste fremtid, og sammen med eksperterne lagde han en plan for, at han kunne flytte ud om fem år og til den tid være gældfri. Sådan gik det dog ikke. Jacob overholdt ikke aftalen med eksperterne, og da de efter en måned vendte tilbage, var det derfor med beskeden om, at de ikke kunne hjælpe ham.

Det var derfor en skuffet Jacob, som Realityportalen efterfølgende talte med. Han tog skylden på sin kappe og fortrød sin opførsel, og han slog fast, at han selv ville trække i arbejdshandskerne og kæmpe for en fremtid som gældfri. Realitydeltageren havde blandt andet tilmeldt sig nogle vikarbureauer – og det gav hurtigt bonus.

En stolt Jacob fortæller nemlig nu til Realityportalen, at han er kommet i arbejde og arbejder mellem 25 og 30 timer hver uge for forskellige firmaer.

– Jeg blev tilknyttet igennem et vikarbureau, der kort tid efter ansættelsen tilbød mig et vikariat. Rigtig meget af det arbejde, man bliver sat til, er skide hårdt – men jeg får heldigvis en masse motion af det. Det trænger jeg jo til, griner han og fortsætter:

– At forberede ordrer og pakke paller er fysisk hårdt. Det er lidt udfordrende at skulle vænne sig fra at sidde ved sin computer og game hele dagen til at være fysisk aktiv i seks-syv timer på hver vagt. Det er jo forskellige virksomheder, som man bliver tilknyttet, så arbejdsopgaverne varierer fra lager til produktion, fortæller Jacob.

‘Luksusfælden’ var en lærestreg

Jacob bor stadig hjemme ved sine forældre, hvilket giver ham mulighed for at få betalt en masse penge til sine kreditorer hver måned.

– Jeg har jo kun udgifter til strøm herhjemme, så jeg får afbetalt en masse af min gæld. Jeg har stadigvæk misligholdt gæld, men jeg fokuserer på de aftaler, som jeg har lavet med de enkelte, og så tager jeg én måned ad gangen, siger han.

Generelt er Jacob dog rigtig glad efter deltagelsen, og selv om han bor hjemme, så er der sket store ændringer i hjemmet og forholdet til forældrene.

– Det går rigtig godt. Efter ‘Luksusfælden’ var jeg nede. Det, der gjorde mest ondt, var, at selvom jeg prøvede at holde mine forældre så langt ude af produktionen som muligt, blev de alligevel hængt ud som dårlige forældre hos pressen, og det er de absolut ikke.

– Men jeg er en person, der fokuserer på det positive. ‘Luksusfælden’ var en lærestreg i, hvordan jeg behandlede mine forældre, og det er det, jeg tager med mig videre, siger han.

Selv om det umiddelbart er planen, at han vil blive boende hjemme, indtil hans gæld er kommet mere over kontrol, så kan det ændre sig, hvis den rette mulighed dukker op.

– Jeg kan ikke udelukke, at jeg takker ja, hvis jeg får det rigtige tilbud til en lejlighed. Men jeg har lagt et budget, som jeg er nødt til at overholde, så det hele ikke løber løbsk igen. Hvis jeg ikke holder mig selv i ørerne med den struktur, kender jeg mig selv godt nok til, at jeg mister overblikket.

Tæt på at falde tilbage i gamle vaner

Selv om Jacob har det godt nu, så erkender han, at det ikke bare var noget, der skete fra den ene dag til den anden.

– Jeg må erkende, at det til at starte med var svært, og at jeg har været tæt på at kaste håndklædet i ringen og gå tilbage til mine gamle vaner. Men det må bare ikke ske. Selvom det er et vikariat, er det langt bedre at søge andet arbejde, imens man holder sig beskæftiget og tjener sine egne penge i stedet for at sidde hjemme og ikke komme videre.

Derfor giver Jacob den gas, og han håber på at gøre et godt indtryk, så han kan få vikariatet vekslet til et fuldtidsarbejde.

– Man kan jo altid håbe. Men jeg har det fint nok, som det er nu. Det vigtigste er, at jeg kommer ud og får nogle andre indtryk og tjener mine egne penge end bare at sidde derhjemme, fortæller Jacob.

Tv-seerne har ikke set det sidste til Jacob. Til august skal han i gang med optagelserne til et nyt program, men han vil endnu ikke sige, hvad det omhandler.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.