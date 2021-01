Kan de gå hele vejen? Thomas Vinterbergs filmhit 'Druk' spås ualmindelig gode Oscar-chancer. Folkene bag fortæller, at de lige nu arbejder hårdt med deres amerikanske samarbejdspartner om at blive en del af festen.

De har allerede vundet flere priser rundt om i verden, Hollywood-mediet Variety udråber dem som Oscar-favorit, og senest har blandt andet den mexicanske Oscar-vindende instruktør Guillermo del Toro begejstret skrevet ud til sine millioner følgere på Twitter, at 'Druk' fik ham til at rejse sig og klappe efter afslutningsscenen.

ANOTHER ROUND (Thomas Vinterberg, 2020) Full of pain and life and blessed by a generous, moving, entirely real performance by Mads Mikkelsen. It's about having another go- another round- at life. The final scene (incredibly skilled and beautiful) had me standing up, clapping. pic.twitter.com/ZQxAzpYZbd — Guillermo del Toro (@RealGDT) January 16, 2021

B.T. har mailet med Sisse Graum Jørgensen og Kasper Dissing fra Zentropa, der har produceret 'Druk' om filmens forløb indtil nu:

Coronakrisen har ramt biograferne hårdt. I var 'heldige' at lægge premieren i efteråret, hvor man stadig kunne gå i biografen. Hvordan fulgte I udviklingen?

»Vi har unægtelig været heldige med timingen af filmens release, men vi har også holdt meget tæt øje med udviklingen henover sommeren 2020 og frem til filmens release. Man bekymrer sig altid for sin films succes, og endnu mere når man pludselig står i en situation, der er usammenlignelig med noget, vi før har set.«

»Det var umuligt at vide, om folk ville tilbage i biograferne, da vi tog beslutningen, men vi valgte at tro på filmen og biograferne. Filmen var desuden en del af biografklub Danmark, og vi vil gå rigtig langt for at holde vores aftaler med samarbejdspartnere samt støtte op om de biografer, der er så vigtige for vores film.«

Instruktør Thomas Vinterberg og Mads Mikkelsen til den danske premiere på 'Druk'. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Instruktør Thomas Vinterberg og Mads Mikkelsen til den danske premiere på 'Druk'. Foto: Ida Marie Odgaard

Hvilken betydning har 'Druk' fået økonomisk for Zentropa?

»Når en film som 'Druk' får så stor succes både i Danmark, men også i udlandet, så har det en positiv betydning for firmaets økonomi, uanset om der er corona eller ej. At denne succes har ramt os i netop denne tid har gjort, at vi heldigvis indtil videre er sluppet fornuftigt igennem pandemien. De gange vi sender en film i markedet, håber vi altid på det bedste, da vi ofte har store investeringer forbundet med filmene.«

Ud over 'Bedste internationale film' spås 'Druk' historiske muligheder for at blande sig i kategorier som 'bedste film' og 'bedste mandlige hovedrolle'. Det kræver en stærk charmekampagne. Hvor meget satser I på det?

»Vi har brugt og kommer til at bruge både tid og penge. Siden Det Danske Filminstitut valgte 'Druk' som den danske Oscar-indstilling, har vi arbejdet hårdt i samarbejde med vores amerikanske distributør, Samuel Goldwyn. Vi investerer store mængder tid i kampagnen og både Zentropa, det Danske Filminstitut og Samuel Goldwyn investerer også penge i kampagnen, som er meget omkostningstung.«

Top 40 'Druk' nåede at sælge 802.462 biografbilletter i Danmark inden coronakrisen endnu engang lukkede biograferne ned. Det gør 'Druk' til den 36. mest sete biograffilm i Danmark nogensinde.

Vil I sige, hvor mange penge I cirka kommer til at bruge på at få kørt 'Druk' i stilling til en eller flere Oscars?

»Det ved vi ikke endnu.«

Mads Mikkelsen til filmfestival med 'Druk' i Rom. Foto: ETTORE FERRARI Vis mere Mads Mikkelsen til filmfestival med 'Druk' i Rom. Foto: ETTORE FERRARI

Set i lyset af at den spås så gode chancer – har I nogensinde tidligere satset lige så meget på at vinde?

»Hvis man ikke satser stort på at vinde, så kommer man ikke i nærheden af en nominering. Det er klart, at når vi får så god respons fra udlandet på 'Druk', så bliver alle involveret endnu mere engagerede. Både Thomas Vinterberg og Mads Mikkelsen laver enormt mange interviews, og har gjort det siden indstillingen fra Det Danske Filminstitut. Måske flere end nogensinde før.«

For os der ikke er inde i branchen – hvad skal der til for, at 'Druk' kan vinde en Oscar – og hvor gode er jeres chancer, vurderer I?

»Dette år er specielt, fordi man ikke har mulighed for at lave fysiske visninger for medlemmerne. Men i essensen handler det om at få stemmeberettigede medlemmer til at se filmen. Og det gør vi bedst ved at få eksponeret dem så meget som muligt for filmen. Lige nu er vi derfor glade for, at filmen får enormt meget omtale i internationale medier og er blevet kåret som 'årets bedste internationale film' af flere kritikersammenslutninger i USA.«

»Og I og med at vi selv er meget glade for filmen, så ville vi mene, at vi har en god chance. Med det sagt, så er det en stor konkurrence og mange gode film, der indstilles fra vores konkurrerende lande. Så lige nu krydser vi fingre for at blive shortlistet og dernæst nomineret. En nominering er en stor ære i sig selv.«

15. marts afslører Oscar-akademiet hvilke film, der skal kæmpe om de gyldne statuetter. Selve Oscar-showet afholdes i år 25. april.