Programmet Wipeout, der har været sendt i en lang række lande – blandt andet Danmark – er blevet ramt af en tragedie.

Det skete i den amerikanske version onsdag.

Det skriver medier som TMZ og CNN.

Programmets koncept er, at deltagerne skal gennemføre svære forhindringsbaner på tid.

Den ene del af underholdningen er at se folk falde af forhindringerne på forskellig vis, den anden og mere seriøse del er at se folk klare forhindringsbanerne på atletisk vis.

Onsdag gjorde en mand i USA det sidste.

Han gennemførte forhindringsbanen på blændende vis, men så gik noget galt.

Manden klagede over brystsmerter, og så fik han hjertestop.

Han fik behandling på det sted, hvor optagelserne fandt sted, og blev kørt på hospitalet.

Det var dog ikke nok til at redde ham. Han døde efterfølgende.

Og det har fået både TBS, der sender Wipeout, og Endemol Shine North America, der producerer programmerne, til at sætte optagelserne i bero.

»Vi er rystede over at høre om hans bortgang, og vi sender vores dybeste medfølelse til hans familie,« lyder det fra en talsmand fra TBS.

Hvorfor manden faldt om er endnu uvist.

Alle deltagere gennemgår forskellige fitnesstests, før de får lov til at deltage. De krav, der er sat op for at medvirke, levede manden op til.