Det anerkendte amerikanske populærkulturmedie Variety har kåret verdens bedste film nogensinde.

For første gang er mere end 30 af Varietys anmeldere, redaktører og journalister gået sammen for at gennemgå filmhistoriens største klassikere og lavet en top 100-liste over de bedste film nogensinde.

Og på den førsteplads finder man Alfred Hitchcocks 'Psycho' fra 1960.

En enkelt dansk instruktør har da også fundet vej til den fornemme liste.

Blandt de mange særligt ældre filmklassikere på listen, finder man nemlig også nede på en 72.-plads danske Lars Von Triers håndholdte 'Breaking the Waves' om den nygifte Bess, der taler direkte med gud.

Variety er et mere end 117 år gammelt og anerkendt amerikansk medie, der blandt andet opfandt ordet 'showbiz' og var de første til at rapportere om biograffilms indtjening. Foto: Jordan Strauss

Også en enkelt James Bond-film har sneget sig ind på listen.

Det er nemlig 'Goldfinger' fra 1964, der med Sean Connery som den siden velkendte agent 007, gjorde actionfilmserien uundgåelig.

Men mest interessant er vel nok den film, som troner øverst på Varietys fornemme liste over de bedste film nogensinde.

Den Oscar-nominerede filmklassiker handler om sekretæren Marion, der forsvinder efter at have stjålet penge fra sit arbejde, og i jagten efter hende ender Marions kæreste og søster på det famøse Bates Motel.

Den sort-hvide thriller hyldes nu af Variety for at være et regulært »kunstværk«, en »medrivende mytologi« i sig selv,, er kan »ses igen og igen og igen«.

»Der er næppe et billede i Alfred Hitchcocks kkataklystiskeslasher-mesterværk, der ikke er ikonisk,« lyder det i det anerkendte medies begrundelse, som ret og slet bedyrer, at filmen minder os om livet selv.

»Det er filmhistoriens mest hypnotiserende, forførende og profetiske meditation over frygt, begær, uskyld, vold og identitet.«