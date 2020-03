Måske er det, fordi så mange sidder derhjemme og skal finde på noget at lave i disse corona-tider. Eller også er det bare, fordi Netflix' nye 'Tiger King' simpelthen er så vanvittig, at hele verden synes at være besat af dokumentaren om Joe Exotic og hans hjemmebyggede tiger-park.

Som én af dem, Twitter-brugeren Lady Shasha, skriver:

'En mand, der er gift med to mænd, ejer en zoologisk have, hvor medarbejderne er amputerede tidligere kriminelle. En anden mand har unge søster-koner i teenagealderen, der har leopard-print på i hans zoo, og en kvinde har måske dræbt sin mand og fodret ham til tigrene i hendes zoo. Og jeg er kun nået til tredje afsnit.'

At den nu fængslede Joe Exotic har over 200 tigre i sin baghave er nemlig slet ikke det mest vanvittige ved den våbenglade, penis-piercede, polyamorøse, homoseksuelle, country-syngende tidligere præsidentkandidat, der går i paillet-bluser, køber dynamit i supermarkedet, sælger pizzaer med for gammelt kød og i meget eksplicitte YouTube-videoer truer sin nemesis med at skyde hende.

Joe Exotic wrote a country ballad about his nemesis Carole Baskin murdering her husband and feeding him to their tigers. I want to be that creatively petty. #TigerKing pic.twitter.com/QrhEu12Xx1 — Riza Hawkeye (@_rizaelihawkeye) March 20, 2020

For det er nemlig et angiveligt lejemord på ærkefjenden, den måske/måske ikke dyreaktivistiske Carole Baskin, der måske/måske ikke har slået sin millionær-eksmand ihjel og fodret ham til tigrene, der er selve omdrejningspunktet for historien om Joe Exotic.

Men som man måske kan fornemme, så er lejemordet i virkeligheden den allermindste fortælling i den syv afsnit lange dokumentar om tigerkongen.

For vi møder også Bhagavan 'Doc' Antle, der både driver en zoo og en mulig sexkult med unge teenage-kærester.

Og Jeff Lowe, som selv er glad for både katte og damer og tager en kuffert fyldt med leopardunger med til Las Vegas for at lokke kvinder op på hotelværelset.

If the lead detective in my murder case has a monkey butler... please ask for another detective! #TigerKing #TigerKingNetflix pic.twitter.com/RquuBbtExo — Adrian Funtimes (@AdrianFunTimes) March 24, 2020

Og Joe Exotics to-tre unge ægtemænd, som måske elsker metamfetamin højere, end de i virkeligheden elsker mænd.

Mens hele verden -fra Kim Kardashian West og Jared Leto til Pilou Asbæk og Peter Falktoft - taler om 'Tiger King' på de sociale medier, har Los Angeles Times talt med skaberne af seersuccesen, Eric Goode og Rebecca Chaiklin.

Selvom de er glade for den store opmærksomhed om serien - og ikke mindst dens medvirkende - håber de ikke, det skygger for dokumentarens budskab: At eksotiske dyr ikke skal holdes i fangenskab.

Til gengæld er Joe Exotic oppe at køre, fortæller Eric Goode, der flere gange i løbet af de seneste dage og uger er blevet ringet op i fængslet, hvor den 55-årige tidligere zoo-ejer afsoner.

Why has this dude been shirtless for all 7 episodes?.... #TigerKing pic.twitter.com/3sj3cZqqKj — aaronclough92 (@aaronclough921) March 23, 2020

»Han er absolut ekstatisk over serien og ideen om at være blevet berømt. Han er helt henrykt,« siger Eric Goode og tilføjer, at den altid passionerede Joe Exotic har skitftet fokus. Hans nyeste dille er fejl og mangler i det amerikanske strafferetssystem.

»Han er i et bur, og selvfølgelig siger han, at han nu forstår, hvad han har gjort ved de her dyr. Vi har empati for Joe, men samtidig er han også en, der virkelig ved, hvad han skal sige på det rigtige tidspunkt, så jeg tager det med et gran salt, når han undskylder for at have holdt dyr.«

Også Rebecca Chaiklin har bemærket Joe Exotics glæde over at være blevet en tv-kendis.

»Du kan nærmest ikke tale med ham, uden han nævner al den omtale, han får i pressen. Han siger, at folk spørger, om de må se hans prins Albert (penis-piercing, red.), og at piger sender ham sexede bikini-fotos, selvom han er homoseksuel.«

#TigerKing



Carole: “If someone wanted to have a cat eat you they’d pour sardine oil on you I don’t know”



Hmmmm that is awfully specific Carole.... pic.twitter.com/NN9G0kidvY — Moody’s Point (@Krazykarenn) March 23, 2020

Ikke alle er dog lige glade for Netflix' 'Tiger King'. Carole Baskin, der driver Big Cat Rescue, hvor hun holder store kattedyr, som tidligere har boet i zoologiske haver, synes for eksempel, at det er helt uhørt, at dokumentaren bruger et helt afsnit på at udrulle hendes eksmands 20 år gamle mystiske forsvindingssag og insinuere, at hun har fodret ham til sine tigre.

På sin hjemmeside fortæller hun desuden, at hun var blevet interviewet til serien i den tro, at den skulle handle udelukkende om dyrerettigheder.

Til det svarer seriens skaberne, at historien udviklede sig foran deres øjne, mens de lavede serien.

»Carol snakkede om sit privatliv, sin barndom, mishandling fra både sin første og anden mand, hendes eksmand Don Lewis' forsvinden. Hun vidste, at det ikke bare var... grundet de ting, hun fortalte om, er det ikke 'Blackfish',« siger Eric Goode med henvisning til dokumentaren fra 2013, der satte fokus på spæghuggernes kummerlige liv i SeaWorld.