Instruktøren på den meget omtalte 'Friends: The Reunion'-dokumentar, Ben Winston, er ude at afvise de beskyldninger, der har været imod Matthew Perry, lige siden traileren blev udgivet.

Fans var bange for, om Matthew Perry, der har rollen som Chandler Bing i 'Venner', ikke var i en god psykisk tilstand, da han medvirkede i 'Friends: The Reunion'. Det skyldes, at han havde snøvlet og flakket med øjnene undervejs i det store show.

Det er 'Reunion'-instruktøren nu ude af afkræfte i The Hollywood Reporters podcast. Det skriver E News.

»Han var i perfekt stand. Folk kan godt være lidt uhøflige nogle gange. Jeg ville ønske, de ikke var. Jeg elskede at arbejde sammen med ham. Han er en sjov mand. Jeg følte mig heldig at være i hans selskab og lede ham på den måde,« sagde instruktøren i podcasten.

epa09231502 An undated handout photo made available by HBO Max shows the cast of the US series 'Friends' (L-R) Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, David Schwimmer and Matt Leblanc during the special 'Friends: The Reunion' Los Angeles. The retrospective meeting combines interviews and intimate moments between the actors of this comedy. Seventeen years after their goodbye, the six stars of 'Friends' reunited in the special program that premieres on HBO Max on 27 May 2021. EPA/Terence Patrick HANDOUT ONLY AVAILABLE TO ILLUSTRATE THE ACCOMPANYING NEWS / MANDATORY CREDIT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Foto: Terence Patrick HANDOUT Vis mere epa09231502 An undated handout photo made available by HBO Max shows the cast of the US series 'Friends' (L-R) Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, David Schwimmer and Matt Leblanc during the special 'Friends: The Reunion' Los Angeles. The retrospective meeting combines interviews and intimate moments between the actors of this comedy. Seventeen years after their goodbye, the six stars of 'Friends' reunited in the special program that premieres on HBO Max on 27 May 2021. EPA/Terence Patrick HANDOUT ONLY AVAILABLE TO ILLUSTRATE THE ACCOMPANYING NEWS / MANDATORY CREDIT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Foto: Terence Patrick HANDOUT

Selvom alt nu tyder på, at Perry er et godt sted i sin tilværelse, har han før været åben om sine kampe med afhængighed.

Blandt andet efterlod en jetskiulykke ham i en afhængighed af det smertestillende stof Vicodin.

Han har også før tilstået, at han ikke husker at have filmet flere sæsoner af 'Venner' på grund af sin trang til alkohol.

I 2018 tilbragte skuespilleren tre måneder på et hospital, da han var igennem en behandling af sygdomme i gastrointestinalkanalen, herunder lever, galdeveje, pancreas og milt.

I promovideoen fortæller David Schwimmer, der spiller Ross i 'Venner', også, at samtlige skuespillere fra serien har haft deres kampe at kæmpe med i årenes løb.

»Vi har alle haft vores forhindringer undervejs, og i disse tider har det været rart at komme tilbage til basen,« udtaler Schwimmer i videoen.

Du kan se traileren, hvor Perry angiveligt skulle have ageret i en noget tvivlsom tilstand, under her.