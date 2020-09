Efter et par års pause er eksperten igen klar til at redde de personer, der er endt i et sandt mareridt.

Fra torsdag aften kan man igen følge med, når endnu en række af desperate patienter lægger sig på briksen i ‘Mit plastikmareridt’.

Med det håber de på, at de erfarne plastikkirurger, der står i spidsen for programmet, kan rette op på resultatet af en eller i værste tilfælde flere mislykkede operationer.

Siden sæson 6 har Marie Louise von Sperling sammen med Jens Jørgen Elberg taget hånd om patienterne, men i den nye sæson er der en ny, men meget velkendt kvinde i den hvide kittel.

48-årige Faye Sarmady vender nemlig tilbage i reality-programmet og er igen klar til at hjælpe danskerne, der er endt i deres livs plastikmareridt.

Hun arbejder til daglig som overlæge på Rigshospitalets plastikkirurgiske afdeling, hvor hun primært varetager mikrokirurgiske rekonstruktioner. Det betyder, at hun genopbygger noget.

Derudover er Faye deltid på privatklinikken Amalieklinikken, hvor hun beskæftiger sig med den kosmetiske del af plastikkirurgien.

Men langt det meste af Fayes tid som overlæge og plastikkirurg har ikke noget med kosmetiske operationer at gøre. Derimod hjælper hun for eksempel folk, der har eller har haft kræft, har følger efter kræft, har været udsat for trauma eller har medfødte misdannelser.

Udfordringen med arbejdet på ‘Mit plastikmareridt’ er ifølge Faye at alle patienter mindst én gang har været opereret tidligere, så man som kirurg skal tænke anderledes og være kreativ for at finde en god løsning.

»Her handler det om at rette op på noget, der er gået galt. Det kan være en meget mere avanceret, besværlig og hjernekrævende tilgang til arbejdet, end hvis man har en patient, som ikke har været opereret, men som man selv starter op med og planlægger operationen sammen med.«

»I ‘Mit plastikmareridt’ er det nogle teknisk vanskelige sager, vi arbejder med. Det har været en dejlig udfordring at få, og det havde jeg savnet,« siger Faye om arbejdet og om at vende tilbage til programmet

Når det går rigtig galt

Faye Sarmady valgte at tage en pause fra programmet, da hun havde for meget arbejde i kalenderen og havde brug for fuldt fokus på at være overlæge på afdelingen på Rigshospitalet.

Marie Louise von Sperling var også glad for at medvirke i programmet, men efter tre sæsoner kunne hun ikke længere få tv-optagelserne til at passe ind i arbejdskalenderen. Og derfor opstod en åbning for, at Faye kunne vende tilbage til posten.

Hun oplever ikke, at der i de sæsoner hun har været væk, er sket store ændringer.

»Jeg oplever mere, at der i de allerførste sæsoner var nogle mere voldsomme og ekstreme tilfælde. Nogle havde været i voldsomme brandulykker som barn eller uheldige med nogle kirurger, som var kendt for at have en lidt problematisk tilgang til jobbet og ikke var så ihærdige med deres arbejde.«

»Mange af de kirurger er på pension nu, så de laver ikke ballade mere – det er, som om det er overstået nu. Nu er det mere almindelige komplikationer og nogle gange ekstreme tilfælde, vi tager os af,« siger hun.

Faye ser dog også en tendens til, at kirurgi foretaget i udlandet stadig skaber en del problemer for danske patienter.

Her kan det være kommunikationen og forventningsafstemningen, der glipper, så patienten for eksempel ikke er blevet informeret klart om det forventede resultat eller hvilke komplikationer, der kan opstå. Eller det kan være en læge, der ikke har uddannelse i plastikkirurgi, der varetager opgaven og undervejs træffer helt forkerte valg.

»Vi ser det igen og igen. Det er den mest almindelige komplikation, at patienten har været i hænderne på nogle, der ikke ved, hvad de gør, ikke er godt nok uddannet og ikke har forstået sin opgave som læge,« fortæller hun.

I morgen aften er der for niende gang premiere på ‘Mit plastikmareridt’. I løbet af seks afsnit kommer vi til at følge tre patienter, hvilket er færre patienter end i de foregående sæsoner.

»Det vil gavne programmet, at der bliver mere tid til at folde de personlige historier ud og følge forløbet,« mener Faye.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk