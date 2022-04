Der er gode nyheder til gyserfans.

.. I hvert fald dem, der har penge nok på lommen.

Øksen, Jack Nicholson gjorde brug af i rollen som Jack Torrance i Stanley Kubricks gyser 'The Shining', bliver nemlig sat til salg gennem Gotta Have Rock and Rolls auktionshus, hvor budrunden starter 20. april.

Og selvom buddet starter på 45.000 pund, svarende til mere end 400.000 danske kroner, så forventes rekvisitten altså at indbringe knap 700.000 kroner ved budrundens afslutning ifølge TMZ.

Jack Nicholson fotograferet i 2018. Foto: KEVORK DJANSEZIAN Vis mere Jack Nicholson fotograferet i 2018. Foto: KEVORK DJANSEZIAN

Men for den nette sum vil den højest bydende altså ikke bare få øksen i sig selv.

Den kommer nemlig med et indrammet foto af Jack Nicholson som Jack Torrance – signeret, vel at mærke.

'The Shining' blev udgivet i 1980 og fik dengang en noget blandet respons. Dog anses filmen nu for at være en af ​​de mest ikoniske gyserfilm gennem tiden og bliver ofte refereret til i populærkulturen.

Filmen er inspireret af Stephen Kings roman af samme navn fra 1977.