Virksomheden 'SockiSocki', der var med i DR1-programmet 'Løvens hule', har nydt godt af tv-tiden, selvom det ikke blev til en investering fra løverne.

Salget af deres strømper er nemlig eksploderet, siden de var med i programmet.

Det skriver Sjællandske Medier.

SockiSocki sælger kvalitetsstrømper med en trykknap, der gør, at sokkerne hænger sammen og ikke bliver væk, når de for eksempel bliver vasket.

Nikolaj Tolstrup og David Noer, der står bag virksomheden, har haft rigeligt at se til siden programmet, hvor de også fik masser af ros fra løverne, der gav dem point for deres innovation.

Salget går strygende, og det vælter ind med mails fra yderst tilfredse kunder.

»Det har været så vildt. Heldigvis var vi forberedte, så vi havde på forhånd sikret os et godt lager, og at hjemmesiden kunne klare presset,« siger Nikolaj Tolstrup til Sjællandske Medier.

Han tilføjer, at de to iværksættere var skuffet over, at de ikke fik en investering med i øjeblikket, men at de nu er glade for det, da de mener, at de havde solgt andelen i virksomheden alt for billigt.

Løverne opfordrede i programmet de to iværksættere at vende tilbage i 'Løvens hule' næste år, men Nikolaj Tolstrup ved ikke, om det blliver tilfældet, da det går rigtig godt i virksomheden på nuværende tidspunkt.

Sjællandske Medier skriver, at virksomheden har planer om at udkomme i mere end 12 lande i løbet af 2021.