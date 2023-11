Fire hold har bygget til den store guldmedalje, men kun én kunne vinde.

Torsdag aften faldt afgørelsen i TV 2-programmet 'Nybyggerne', og det blev rødt hold, Nibras og Obaid, som kunne juble.

De kan nu kalde sig ejere af huset i Skibby på Sjælland til en værdi på lidt over tre millioner kroner. I de foregående otte sæsoner af programmet er der kun ét par, som ikke har solgt det hus, de vandt, men Nibras og Obaid er ikke i tvivl. De skal bo i det hus, de med hårdt arbejde har sat i stand.

»Vi skal flytte ind,« lyder det i kor til spørgsmålet om, hvad der skal ske med huset, hvor der dog fortsat er en masse ting, som skal laves om.

»Og vi skal nyde tilstedeværelsen og udvide vores familie. Jeg tror, at alle, der flytter ind i et hus, de ved ikke, om de stadig er der om nogle år, men lige nu er det der, hvor vi vil være og have vores familie,« supplerer Nibras.

Skridtet fra København – hvor de bor nu – til Skibby er heller ikke noget, de bekymrer sig om. Tværtimod, det har de været helt klar til lige siden, de meldte sig til programmet.

»Det her ligger en time fra vores arbejdspladser, og det vil betyde en anden hverdag, og så en hverdag længere væk fra byen, men tættere på naturen og tættere på et mere stille og roligt liv.«

Nu skal aftenen gå med at fejre med venner, familie og de andre deltagere.

Og så har parret også en klar plan om, at de skal have overtalt de andre deltagere, som har været deres naboer gennem programmet, til at købe husene, de har sat i stand.

»Det vil vi virkelig gerne (overtale dem, red.). Vi har prøvet at overtale hinanden allerede før i aften og aftale, at uanset hvem der vandt, så skulle vi prøve at købe husene på Nybyggervej, så vi kan bo ved siden af hinanden.«