»Vi har valgt at omfavne situationen og tage det med et smil,« siger Rasmus Bjerg blot et døgn inden et Melodi Grand Prix, som ikke bliver som forventet.

Når det danske grandprix lørdag bliver afholdt i Royal Arena i København, bliver det i en rungende tom sal. Grundet nye retningslinjer i forbindelse med coronaudbruddet er publikum nemlig forment adgang.

De 10 deltagere vil dog fortsat gå på scenen. Og det samme vil showets værter, Rasmus Bjerg og Hella Joof.

Og selv om situationen dybest set er alvorlig, så tager Rasmus Bjerg den overraskende situation med et smil.

Årets værter for Dansk Melodi Grand Prix, Rasmus Bjerg og Hella Joof. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Årets værter for Dansk Melodi Grand Prix, Rasmus Bjerg og Hella Joof. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Ja, det er sgu da spøjst at skulle optræde på Danmarks største venue for ingen publikummer, men det kan vi jo så prale med at have prøvet. Det er der vist ingen andre, der kan,« siger han til B.T.

»Vi laver showet som planlagt og må så øse lidt ekstra kærlighed ud over de medvirkende. Det er jo deres fest, og den skal de have.«

Selv om grandprixet bliver afviklet på tv som planlagt, så vil det unægteligt virke underligt at stå og byde velkommen til publikum i en tom sal og lade kameraet panorere hen over de tomme rækker. Derfor har man måttet rette lidt i manuskriptet.

»Lige nu sidder vi og retter manus igennem og retter kamerature til. Alle herude har den store ja-hat på, og alle løfter i flok. Det skal nok blive festligt på trods,« siger Rasmus Bjerg.

Den tomme sal skyldes, at statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde tidligere fredag forklarede, at man for at begrænse udbredelsen af coronavirus opfordrer til, at alle arrangementer med over 1.000 mennesker bliver udskudt eller aflyst.

Anbefalingen gælder i første omgang resten af marts.

»Det er klart, at det bliver et andet type show, for der var jo en grund til, at vi havde valgt at rykke det ind i Royal Arena. Men vi har et topprofessionelt produktionshold, som lige nu er i gang med at omdanne de rammer, vi har, fra at være en stor publikumsbegivenhed til at være en mere ren tv-produktion,« forklarer den ansvarlige for det danske Melodi Grand Prix i DR, Gustav Lützhøft.

De personer, der har købt billet til Melodi Grand Prix, kan få dem refunderet.