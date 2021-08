»Vi skal alle dø.«

Sådan lyder blot en ud af mange reaktioner på sociale medier, hvor der den seneste tid har floreret en yderst opsigtsvækkende, men i høj grad usand teori omhandlende coronavaccinerne.

Teorien har taget fart som følge af en artikel i New York Times.

Her fortalte en virksomhed, at de var udfordret, fordi mange af deres ansatte ikke har lyst til at blive vaccineret. En af disse ansatte skal angiveligt have brugt zombiefilmen 'I Am Legend' som forklaring.

I den postapokalyptiske film fra 2007 følger man skuespilleren Will Smith i hovedrollen som Robert Neville.

Han befinder sig i en verden, som er overtaget af zombielignende væsner, der er skabt af et virus, som egentlig skulle kurere kræft.

Men selvom filmen tydeligvis virker yderst virkelighedstro og overbevisende for nogle, så er plottet altså bare pure opspind.

Og det har filmens manuskriptforfatter, Akiva Goldsman, nu set sig nødsaget til at understrege som følge af spredningen af den spektakulære konspirationsteori.



»Oh. My. God. Det er en film. Jeg fandt på det. Det. Er. Ikke. Ægte,« raser Akiva Goldsman i sit opslag, som kan ses herunder:

Oh. My. God. It’s a movie. I made that up. It’s. Not. Real. — Akiva Goldsman (@AkivaGoldsman) August 9, 2021

Det var allerede tilbage i december, at konspirationsteorien begyndte at sprede sig.

Da USA godkendte coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech, dukkede der nemlig pludselig memes op, som sammenlignede udrulningen af vaccinerne med plottet i 'I Am Legend'.

For eksempel viste et opslag et billede af en zombie ved siden af Will Smith, og i teksten stod der, at det ikke var sygdommen, som skabte zombierne, men vaccinen.

Korrespondent fra Time Magazine, Vera Bergengruen, har skrevet følgende om sagen på Twitter:



'Det slående om denne anekdote er, at det ikke er en enkelt skør persons udtalelse. Det ligner noget, der har spredt sig til flere kroge af internettet. Et opslag har titusindvis af delinger og mange seriøse kommentarer.'