Fie langer stærkt ud efter Cecilie og Claes i en ny video. Men stort set alt, hun siger, er løgne for at få hævn, lyder det fra Cecilie og Claes.

Så har Fie Laursen endnu engang fået sparket gang i noget drama, og denne gang er det særligt ‘Ex on the Beach’-kollegaerne Cecilie og Claes, der står for skud.

I en ny YouTube-video, som Fie har lagt op, har hun fået besøg af Sara, og målet med videoen er, at de to ‘Ex on the Beach’-babes skal svare på følgernes spørgsmål om netop ‘Ex on the Beach’.

På spørgsmålet om, hvorvidt de to piger stadig snakker med nogen af de andre fra programmet, er svaret klart: “NEJ”. Selvfølgelig udover Jeppe, Saras kæreste.

I videoen er Fie heller ikke bleg for at uddybe, hvad hendes problemer er med de andre deltagere fra programmet: De er stort set alle sammen nogle ‘cokeheads’, eks-kæresten Frederik er noget skrald, og Tabita er også udelukket, fordi hun har haft sex med Frederik, lyder forklaringerne.

Afslører utroskab i fælles Snapchat-gruppe

Lidt mere lang i spyttet bliver Fie, da hun vil forklare, hvorfor hun ikke snakker med ‘Ex on the Beach’-kæresteparret Cecilie og Claes længere.

– Så var der sådan en lille kontrovers, der skete her forleden. Det var, fordi Cecilie og Claes var kærester, og Cecilie og jeg kyssede i byen, da Frederik og jeg havde slået op. Bagefter ville hun gerne date mig, og hun blev ved med at sige til mig, at hun ville slå op med Claes, og at hun skulle have hjælp til at gå fra ham, lyder Fies forklaring, før hun straks, lidt modsigende, tilføjer:

– Jeg var sådan lidt: “Jeg gider ikke lave noget med dig, før du er gået fra ham, fordi det er forkert det her”. Så har jeg gået og holdt den inde. Cecilie og jeg stoppede med at snakke sammen, fordi det var sådan lidt akavet, at jeg afviste hende, fordi jeg ikke gad det, det var for mærkeligt.

Da Cecilie så går fra Claes, ser Fie det som en anledning til at sende screenshots fra private beskeder mellem hende og Cecilie til en fælles ‘Ex on the Beach’-Snapchat-gruppe.

I beskederne står der, at Cecilie har tænkt sig at slå op med Claes, fordi hun vil være sammen med Fie, fortæller Fie i videoen.

– Jeg sendte screenshots, fordi jeg syntes, at Claes blev holdt for nar, og så prøvede jeg faktisk at gøre noget godt for Claes, og så valgte han bare at se bort fra alt, og alle i gruppen har jo fået screenshotsene, forklarer hun yderligere.

Fie har altså et problem med Cecilie og Claes, fordi hun ikke bryder sig om deres forhold. Hun synes, at Claes burde reagere meget stærkere på, at Cecilie var ham utro, fordi hun kyssede med Fie og skrev til hende om planerne om at slå op med Claes. Cecilie syntes hun derimod ikke er en god kæreste overfor Claes, fordi hun var ham utro med Fie selv, samt fordi hun var for nærgående overfor Fie i forhold til breakuppet med Claes.

– Det er også utroskab, at hun jo ordret har skrevet til mig: “Jeg går fra ham nu”, og så har hun også skrevet: “It’s done”. Og så skrev jeg: “Jeg får det alt for dårligt med det her, det går ikke”, fortæller Fie i videoen og runder sagen af med at tilføje, at hun har blokeret Cecilie og Claes på de sociale medier.

Cecilie og Claes: Fie er fuld af løgn

Cecilie og Claes giver dog ikke meget for Fies historier om dem. Hverken at Fie og Cecilie skulle have haft noget kørende, at Cecilie skulle være gået fra Claes dengang, fordi hun ville være sammen med Fie, eller at Claes bekymrer sig for lidt om, at Cecilie har været ham utro.

– Fie og jeg har aldrig haft noget kørende. Vi kyssede på en bytur, og jeg havde sagt i sjov, at vi bare kunne blive lesbiske i stedet. Og så snakkede vi om, at vi en dag kunne tage på en date, men det blev aldrig til noget, forklarer Cecilie om “flirten” med Fie og bekræfter faktisk beskederne, som Fie fortæller om i sin Youtube-video.

– Der er beskeder, hvor jeg skriver, at nu havde jeg slået op. Og så er der beskeder, hvor vi skriver for sjov om at blive lesbiske, og jeg tror, jeg skriver noget med den date der. Men det var mere ment i sjov. Selvom Claes og jeg slog op, var vi jo stadig sammen dagligt, forklarer Cecilie og afviser, at Fie oprigtigt kan have troet, at beskederne var ment i alvor.

– Jeg så godt, at Fie havde skrevet med Cecilie, og både Cecilie og jeg troede, at det var for at støtte Cecilie i hendes valg om at slå op, ikke for at opdigte en eller anden dum historie omkring utroskab, tilføjer Claes.

Abort var den rigtige grund

Det var altså heller ikke på grund af “flirten” med Fie, at Cecilie slog op med Claes.

– Fie lyver, og det har hun altid gjort. Cecilie havde kysset Fie en enkelt gang, hvilket jeg ikke havde noget imod. Cecilie slog op med mig af helt andre grunde, fortæller Claes og henviser til den abort, der fik bragt parret i uføre.

Også Cecilie er ivrig efter at understrege, at det var aborten, der var årsagen til bruddet med Claes. Det var også den forklaring, Cecilie gav til Realityportalen tilbage i maj. Bruddet med Claes var altså bestemt ikke, fordi Cecilie gerne ville være sammen med Fie.

– Jeg fortalte Fie en lørdag, at jeg havde tænkt mig at slå op med Claes på grund af for mange skænderier. Fie vidste intet om den abort på daværende tidspunkt, men det var den, der var den store grund til bruddet. Før det har hende og jeg på ingen måde snakket sammen om, at der skulle være noget imellem os. Jeg slog op med Claes dagen efter, men det havde intet med hende at gøre. Hun prøver bare at gøre sig selv vigtig i noget, der ikke omhandler hende, fortæller Cecilie.

Lyver som hævn

Derudover var Fie også efter Claes, fordi hun ikke mente, at han tog hendes affære med Cecilie alvorligt nok. Men det skyldes, at Cecilie og Claes har en helt anden definition på utroskab, end den Fie opererer med.

– Cecilie har aldrig været vild med Fie, Cecilie er pigeglad, hvilket jeg er helt okay med. Vi har en klar aftale om, hvad der er okay, og hvad der ikke er okay. Kys med piger har jeg intet imod, og hvis det er en optakt til en trekant, så er det jo bare endnu sjovere for mig, griner Claes.

Både Cecilie og Claes beskylder Fie for at komme med løgnene om dem, fordi Cecilie angiveligt afslørede Fie i at lyve om, at hun skulle være med i tredje sæson af ‘Ex on the Beach’.

– Fie havde sagt, at hun skulle være med i sæson tre, og at hun havde underskrevet kontrakt og lavet aftaler om, at hun kun ville få kvindelige ekser ind. Men da optagelserne så gik i gang, og jeg sagde, at det var da sjovt, at hun ikke var med alligevel, så lavede hun den video der og begyndte at køre det her op til noget, det ikke er, fortæller Cecilie.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.