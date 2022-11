Lyt til artiklen

Det er og har været et af de mest populære programmer på DR.

'Anne og Anders' med Anne Hjernøe og Anders Agger har taget seerne med storm siden 2013.

Derfor kan der da også været gået et sug gennem lytterne, der har hørt den seneste episode af 'Det sidste måltid' på Radio4.

Her fortæller Anders Agger nemlig om, at det ikke er sådan, at han skal lave programmet resten af sine dage.

»Jeg kan mærke i mit mellemgulv, at jeg skal videre. Men jeg ved ikke, om det bliver om et år eller halvandet år,« fortæller han om fremtiden for ham selv og programmet.

Han har da også et godt bud på, hvad han kan se sig selv lave, når han ikke længere skal rejse rundt i verden og rapportere hjem til danskerne.

»Jeg tror, at jeg skal noget andet. Men hvad det lige skal være, det ved jeg ikke. Et talkshow,« siger han om planerne.

Men trofaste fans af serien skal ikke være bekymrede lige med det samme.

Til B.T. fortæller Anders Agger nemlig, at der er endnu en sæson af programmet på vej med Anne Hjernøe.

»Vi er faktisk i gang med at kigge på næste år. Vi bilder os ind, at vi har fundet et interessant sted at sætte skoene ned. Så det ser vi på,« fortæller han.

Dog gør han det klart, at programmet hvert år er til debat hos DR og værterne selv.

»Anne og Anders er – tro det eller lade være – oppe at vende hvert år. Var det det? Indtil videre er det heldigvis os, der bestemmer – men en dag er det måske en mellemleder i DR med kaffeånde, der tager beslutningen for os.«

»Og Anne er oveni blevet et brølende fænomen udi kost og almindelig velbefindende – så det gør heller ikke kalenderen nemmere, når man skal ramme de få uger, hun ikke rejser rundt på de syv kontinenter,« lyder det.

Derfor er der heller ikke sat en dato på for, hvornår programmet eventuelt skulle slutte.

»Vi tager den fra år til år. Måske skifter Anne mig ud? Man aner efterhånden ingenting,« joker han.