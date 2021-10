Michelle Kristensen og 'Vild med dans'-partneren Mads Vad endte i fredagens program i omdans for anden gang.

Det på trods af, at de var det par, der – hvis man kigger på dommernes point – indtog en tredjeplads for deres tango med 38 point.

'Det skal man jo ikke være langsom for at kunne regne ud, betød, at i hvert fald tre af de fire par, der lå under os, fik en del flere stemmer. Og så tog jeg mig selv i at tænke, at det jo så nok betød, at danskerne slet ikke kan li’ den jeg er,' skriver sundhedseksperten på sin Instagram og fortsætter:

'Dans kan jeg øve mig kæmpe meget på at blive bedre til, men min personlighed kan jeg ikke ændre på. Eller det har jeg i hvert fald virkelig ikke lyst til. Jeg ved, det er barnligt tænkt – men når alt kommer til alt, er vi mennesker flokdyr og vil gerne accepteres af flokken. Også mig.'

Michelle Kristensen og Mads Vad kunne ånde lettet på, da det blev afgjort, at det var Michael Katz Krefeld og Karina Frimodt, der skulle forlade programmzet fredagens 'Vild med dans'.

Michelle Kristensen beskriver i opslaget, at weekenden for hendes vedkommende har været hård for både hjerne og humør.

Hun havde lovet sig selv, at 'Vild med dans' ikke skulle ødelægge hendes gode humør – men det har altså vist sig at være lettere sagt end gjort, når først tankemylderet sætter ind.

Efter også at have delt sine tanker på en såkaldt story, blev hun dog mødt af stor støtte og omfavnelse. Nok til, at hun igen har fundet danseglæden frem. Det takker hun sine mere end 120.000 følgere for.

'Og så må vi se, hvor langt Mads Vad og jeg kommer i 'Vild med dans', Jeg drømmer stadig om den finale af flere personlige årsager, men jeg kan ikke gøre mere end jeg p.t. gør, og det tror jeg, at jeg skal prøve at finde en ro i den her uge,' skriver hun.

På fredag kan Michelle Kristensen dog gå på gulvet uden fare for at ryge ud – hun og dansepartneren er nemlig sikret minimum to uger mere på TV2s populære dansegulv.

I denne uge skal vi nemlig ikke sige farvel til nogle par, da der bliver danset til fordel for den store indsamling til 'Knæk Cancer'.

'Vi ser, hvad der sker, og imens vil jeg nyde al træning og fredagene, mens jeg stadig får lov, og glemme alle dårlige tanker og panik i bøtten,' afslutter hun sit opslag.