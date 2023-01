Lyt til artiklen

Når 'I hus til halsen' uge efter uge ruller over skærmen, vrimler det med frivillige hjælpere, der står klar til at føre designer Søren Vesters bedste indretningsideer ud i livet.

Men hvad gør man, når der pludselig er meget få hænder til at løfte de ofte omfattende renoveringsprojekter? Det fik seerne syn for i denne uge.

»Det er det, der hedder de få rå,« sagde Søren Vester, da han tog imod de fire, der på dag et var mødt op for at hjælpe Charlotte og Christian med at gøre deres hus i Vejen klar til salg.

Det blev ikke meget bedre undervejs, for da Søren Vester spurgte Christian: ‘Hvor mange hjælpere kommer der i dag,’ lød det nedslående svar:

»Vi er blevet brændt lidt af, så det ser lidt skidt ud.«

Programmets koncept er, at Søren Vester, ejendomsmægler Line Franck og tømrer Dennis Lindeqvist stiller med gode ideer og ekspertise, mens sælgerne og deres venner og bekendte leverer knofedt og arbejdskraft.

I nogle programmer er der mange hjælpere, andre gange få. I denne uge så få, at alle kom på hårdt og uvant arbejde. Søren Vester lærte at pudse et hus, Dennis Lindeqvist og Line Franck trådte til som indretningsarkitekter, og to murere blev hidkaldt for at nå at få alle rum færdige inden for tidsfristen.

Søren Vester, Line Franck og Dennis Lindeqvist er det faste trekløver bag DR-programmet 'I hus til halsen'. Foto: DR Vis mere Søren Vester, Line Franck og Dennis Lindeqvist er det faste trekløver bag DR-programmet 'I hus til halsen'. Foto: DR

Det blev noteret af seerne, der på Søren Vesters Instagram blandt andet skriver:

»Der var få hjælpere i forhold til andre udsendelser.«

»Der var næsten ingen optagelser inde i huset af dem, der hjalp.«

»Vi undrer os over, at der bruges tid på maling af store billeder, når der er så knap tid og så få mennesker til hjælp.«

»Det var tydeligt, hvor meget mere I kunne have lavet med mange flere hjælpere.«

Men som Søren Vester ser det, er en del af charmen ved programmet netop, at eksperterne aldrig ved, hvilket hold der på dagen melder klar til start.

»Vi kommer med et ønske om, at man skaffer så mange hjælpere som muligt, men det er altid forskelligt. Vi er aldrig sikre, før der står en person med en pensel i hånden. Konceptet er: 'Der kommer dem, der kommer – og vi når det, vi når',« siger han.

Så må to do-listen justeres efter forholdene:

»Når vi kommer til et hus, har vi en grundholdning om, hvad vi gerne vil nå. Men hvordan vi så kommer frem til det – dét tager vi, mens vi løber.«

I Christian og Charlottes hus i Vejen var der fokus på at fikse lofterne, pudse facaden og skifte bordpladen i køkkenet. Det lykkedes.

De få hænder til trods, er følgerne på Søren Vesters Instagram enige om, at sælgerne og DRs udsendte tre mands hær gjorde en strålende indsats. Som én skriver:

»Imponerende, hvor meget man kan nå, når der ikke er såååå mange hjælpere.«

Søren Vester melder, at han i hvert fald var godt tilfreds med sit arbejdssjak:

»Dem, der var der, de knoklede. Vi kan se, at familierne altid bliver trætte, for alle yder det, de kan. Grundfølelsen af, at vi arbejder sammen skulder ved skulder, er det, der gør, at det altid er hyggeligt – uanset hvor mange vi er.«

Villaen i Vejen er stadig til salg. Nu til en pris på 1.395.000 kr.

Vi har spurgt DR, om der er krav til, hvor mange hjælpere sælgerne skal stille med i programmet, og hvem der betaler, når der indkaldes professionel hjælp. DR er endnu ikke vendt tilbage med svar.