Advarsel: Følger du spændt med i den aktuelle sæson af 'Paradise Hotel', bør du ikke læse videre.

TV3 er nemlig kommet til at afsløre detaljer fra et afsnit af deres populære realityshow, som endnu ikke har været vist på tv.

Og det er ikke helt uvæsentlige detaljer, der er tale om.

'Paradise Hotel' har kørt i Danmark siden 2005. I år kører showet på 16. sæson (Inklusiv en reunion-sæson), for 13. gang med tidligere deltager Rikke Gøransson som vært.

Men selvom de altså har lavet 'Paradise Hotel' i mange år, kan man stadig komme til at lave fejl.

På TV3's streamingtjenste Viaplay er det muligt at se afsnittene online. Her er man kommet til at lægge et billede op fra en såkaldt parceremoni, som endnu ikke er blevet sendt.

»Der bliver ikke lagt fingrene imellem til aftenens Pandoras æske. En af hotellets mandlige gæster kommer i knibe, når han skal forsøge at forklare, hvorfor han har lovet troskab til to piger,« står der under billedet.

Noget som flere vakse seere på de sociale medier har lagt mærke til. Her ses billedet fra Instagram-profilen Anders Hemmingsen:

Foto: Anders Hemmingsen Vis mere Foto: Anders Hemmingsen

På billedet står 12 'Paradise'-deltagere sammen med vært Rikke Gøransson i rød kjole i midten. Problemet er bare, at to af deltagerne på billedet endnu ikke er tjekket ind på hotellet endnu.

Men det stopper ikke her.

Udover at der pludselig står to nye deltagere, så mangler der også en nuværende deltager på billedet, nemlig Helene.

En deltager som man altså nu må formode ryger ud på et senere tidspunkt.

TV3 oplyser til B.T., at de ikke har nogen kommentar til deres brøler.

Efterfølgende har de dog skiftet det afslørende parceremoni-billede ud med et nyt 'gammelt' pressebillede.

Sidste år kom TV3 i lignende - og dog mere alvorlige - problemer, da de kortvarigt kom til at frigøre finaleafsnittet før tid og derved afslørede finalens endelige resultat og hvem der løb med præmien på 500.000 kroner.

Er du inkarneret 'Paradise Hotel'-seer, der hader at få afsløret handlingen før tid, bør du nok derfor for en sikkerheds skyld holde dig til den gode gamle flow-tv udsendelse om aftenen.