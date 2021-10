Serien 'Squid Game' storhitter i øjeblikket på streamingtjenesten Netflix og er godt på vej til at være en af de mest sete Netflix-serier nogensinde.

Serien omhandler et absurd og dødsensfarligt spil, hvor 456 personer med økonomiske vanskeligheder konkurrerer om en pengepræmie på omtrent 250 millioner kroner. Som indgangspas skal man ringe til et telefonnummer.

Nu har produktionsselskabet bag serien, Siren Pictures, og streaminggiganten dog været nødsaget til at ændre i de første to episoder af den populære series afsnit – netop på grund af det pågældende telefonnummer, som i de første to afsnit bliver vist på et visitkort.

Nummeret eksisterer nemlig i virkeligheden, og det har resulteret i, at den sydkoreanske kvinde Kim Gil-Young er blevet bombarderet med opkald fra seriens mange, mange fans.

Kim Gil-Young, der ikke selv har set 'Squid Game' var meget uforstående over for den – pludseligt – rødglødende telefon, indtil hun af en ven fik fortalt, at hendes telefonnummer altså fremgik i hitserien.

»Min telefons batteri bliver afladet på en halv dag på grund af nysgerrige opkald, dag og nat, uden noget tidsbegreb,« fortalte hun til det filippinske medie, Manila Bulletin.

Samtidigt fortæller hun om, hvordan de endeløse opkald har besværliggjort hendes hverdag. Blandt andet i en grad, hvor hun har måttet slette mere end 4.000 telefonnumre fra sin opkaldshistorik.

Nogen ville måske mene, at det ville være lettere for Kim Gil-Young at skifte telefonnummer, end det er for Netflix og Siren Pictures at skulle redigere scenerne med visitkortet ud af 'Squid Game', men det er ikke tilfældet.

Hun er nemlig selvstændig og har benyttet sig af nummeret i mere end 10 år, hvorfor det ikke er en mulighed for hende at ændre telefonnummeret.

'Squid Game' havde premiere på Netflix 17. september og er lige nu den mest sete serie på tjenesten i mere end 90 lande.