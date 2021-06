Luksusbutikken Tom Davies i London var i sidste uge udsat for et tyveri, hvor der blevet stjålet hundredvis af designerbriller til en samlet værdi svarende til over tre millioner kroner.

Men tyvene fik faktisk mere med, end de nok havde forestillet sig.

For blandt de stjålne briller var seks helt specielle par – nemlig briller, der er med i Disneyfilmen 'Cruella', som handler om skurken fra '101 Dalmatinere'.

Det skriver BBC og Sky News.

Emma Thompson iført solbrillerne i filmen 'Cruella'. Foto: Laurie Sparham

'Cruella'-filmen har skuespillerinderne Emma Stone og Emma Thompson i hovedrollerne, og de britiske medier har fået bekræftet, at de to stjerner er iført to af brilleparrene i filmen.

Det var meningen, at de i alt seks brillepar, som kan ses i filmen, skulle sættes til salg på auktion, hvorefter pengene skulle gå til velgørenhed.

Derfor er butiksindehaveren Tom Davies ekstra træt af situationen.

Han har derfor delt videooptagelserne af tyveriet, mens han ligeledes har opsat plakater for at få brillerne tilbage.

Emma Stone er også iført brillerne i filmen. Foto: MARK RALSTON

»Hvis du får tilbudt solbriller, der har 'Tom Davies for Cruella' indgraveret i stellet, så kontakt os,« står der på plakaten.

Ifølge Tom Davies fandt røveriet sted 9. juni klokken 02 om natten. Designeren tror dog ikke, at tyvene var bevidste om, at nogle af brillerne var fra Disney-filmen.

»De vidste nok ikke, at de skulle til at blive solgt til velgørenhed. Disse briller har en langt større værdi på en auktion, fordi de tyve, som vandaliserede vores butik, vil få svært ved at sælge dem, da de er så karakteristiske, som de er,« siger han og fortsætter:

»Men hvis folk har fået tilbudt at købe brillerne, eller man er i besiddelse af dem, så vil vi gerne bytte dem til et par almindelige Tom Davies-solbriller – medmindre man er en af tyvene, for i så fald vil vi med glæde udlevere dig til politiet.«



Politiet har bekræftet tyveriet over for Sky News, men udtaler, at de endnu ikke har anholdt nogen i sagen.