'Er man egentlig helt rigtigt gift?'

Det spørgsmål er gået igen flere gange, når Sebastian Søvsø har fortalt sine venner, at han skulle medvirke i den netop afsluttede sæson af 'Gift ved første blik'.

Og ja, det er man. Faktisk så rigtigt, at det nemt kunne være endt helt galt for Sebastian Søvsø og hans ægtemand Anders Reinholdt Jonsson, da de oplevede rod i papirerne.

Da tv-ægteskaberne er ægte juridisk bindende ægteskaber, har produktionsselskabet sørget for at få deltagerne til at skrive under på en ægtepagt, så de kan beholde deres respektive formuer, hvis de beslutter sig for at blive skilt.

Parterne hæfter heller ikke for hinandens gæld, og de arver ikke hinanden, hvis en af dem skulle falde døde om under kærlighedseksperimentet.

Men efter at Sebastian Søvsø og Anders Reinholdt Jonsson havde skrevet under på vielsespapirerne, viste det sig, at noget var gået galt, så ægtepagten ikke var trådt i kraft.

»Så det var godt, at ingen af os døde undervejs. Eller blev skilt uden ægtepagten, for så havde vi mistet halvdelen af vores formuer,« siger Sebastian Søvsø.

Lige som resten af sæsonens fire par besluttede parret at lade sig skille, da de fem ugers kærlighedseksperiment var slut.

Og også her blev Anders Reinholdt Jonsson ramt af, hvor virkeligt ægteskabet var. Han er nu ikke længere single - men helt officielt og formelt fraskilt.

»Jeg fik et chok, da jeg gik på Borger.dk, og der stod 'fraskilt',« fortæller den 35-årige journalist, der sammen med eksmanden fortæller flere detaljer om tv-programmet i videoen over artiklen.

