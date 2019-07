Boris Laursen var i chok tirsdag aften, da han så, at hans nye sang pludselig var udgivet på Spotify.

Boris Laursen fra 'Divaer i junglen' og 'Paradise Hotel' fik sig lidt af en overraskelse tirsdag aften, da han så, at hans splinternye sang 'Mamma Mia' pludselig var dukket op på Spotify. Han havde ellers regnet med at løfte sløret for de nye toner senere på ugen.

»Det er, fordi min sang rigtigt først skulle have været ude om to-tre dage, så det kom lidt som et chok, haha. Jeg er nemlig ikke under noget pladeselskab, og derfor uploadede jeg selv – og jeg laver alting selv nu,« forklarer Boris, som tidligere også har lavet sangene 'Slingshot' og 'Jaloux'.

Skulle udgives samme dag som Fies nye sang

Nyheden om den nye single blev afsløret på søsterens, Fie Laursens, Instagram-story, for omkring to uger siden. Her kunne man se, at Fie lystigt dansede med til hans nye beat – og nu følger flere af hans følgere trop, som lader til at have taget godt imod den nye sang på trods af, at den er udkommet før tid.

»Folk er virkelige positive, det helt vildt! Kun good vibes,« fortæller en meget glad Boris, som også har delt flere af folks reaktioner på sin Instagram-story.

»Jeg ville gerne have udgivet den på en fredag. Det er normalt det, alle gør. Men nu den ude,« konstaterer han.

Tidligere på måneden blev det ellers også afsløret, at Fie Laursen ville udgive sin nye sang, 'Fuck af', på selvsamme dato – fredag den 19. juli. Men til Realityportalen fortæller Boris, at hans egen sang faktisk oprindeligt skulle være udkommet i sidste uge, men grundet omstændighederne med hans søster blev hans egen udgivelse udskudt til fredag den 19. juli – samme dato som Fies oprindelige udgivelse.

Men grundet vanskeligheder med Spotify er Boris' nye sang altså nu landet på musiktjenesten og ligger offentligt tilgængelig.

I forbindelse med Fie udgivelse var en udgivelsesfest planlagt på Lily McGees på Vesterbro i København, hvor hun skulle optræde med sin nye single. Boris selv har dog ikke planlagt nogle optrædener lige foreløbigt, men afviser ikke, at det kommer til at ske på et tidspunkt.

Hør Boris Laursens nye sang herunder.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk.