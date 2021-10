I fem måneder har Morten Stokholm og Mette Kragh Nielsen holdt på en lille hemmelighed. Næsten.

Lige som 'Gift ved første blik'-kollegaerne Christina Gouveia og Michael Dalgaard valgte de at forblive gift efter de obligatoriske fem uger.

Men hvor kollegaerne ifølge DR siden har afbrudt ægteskabet, så lever deres i bedste velgående.

»Hun betyder så meget for mig, og jeg synes, hun er mega fræk, mega lækker og på mange måder god til at bekræfte mig. Og det er faktisk synd, at hendes bløde værdier ikke fik lov at komme med på fjernsyn,« har Morten Stokholm tidligere fortalt til B.T.

Morten Stokholm og Mette Kragh Nielsen er fortsat sammen. Foto: Privat

Men faktisk kom den 47-årige tv-deltager allerede for seks uger siden til at afsløre, at han stadig er gift med Mette Kragh Nielsen.

Det gjorde han lige her på bt.dk.

Ifølge Morten Stokholm får deltagerne ikke udstukket nogen regler af DR for, hvordan de skal holde hemmeligt, om de valgte at forblive gift, da eksperimentet sluttede i juni.

De må gerne være på Tinder og generelt leve deres liv som vanlig, men skal helst ikke afsløre deres ægteskabelige status på Instagram og Facebook, hvor mange tusinder kan snage.

De må gerne gå hånd i hånd på gaden, og de må gerne bære deres vielsesring.

Men de skal nok ikke gøre det i medierne. Og det kom Morten Stokholm faktisk til, da han medvirkede i sin første af otte ugentlige videodagbøger her på B.T.

»Det var en lille fejl fra min side,« siger Morten Stokholm om detaljen, som B.T. valgte ikke at gøre større væsen af for spændingens skyld.

Hør historien i videoen over artiklen.