I den nye DR-serie 'Salsa' møder man appen Drift.

En fiktiv app, hvor man kan mødes med andre for at dyrke uforpligtende sex. Efterfølgende har man mulighed for at bedømme sin partners evner i sengen på en skala fra et til ti.

Jonas Risvig, der har skrevet og instrueret 'Salsa' har siden serien premiere fået utallige henvendelser fra unge, der ville ønske, at Drift blev til virkelighed.

»Jeg har modtaget en masse beskeder fra unge, der oprigtigt ønsker appen, med de argumenter, at den kunne sætte gang i en vild sommer fuld af mere, bedre og udforskende sex. Dét havde jeg faktisk ikke turde tro på,« fortæller Jonas Risvig til B.T.

Jonas Risvig. Foto: Christian Torp

På trods af, at instruktøren glæder sig over, at unge har fået noget ud af serien og ser potentiale i appen, kan han dog se flere ulemper ved en app som Drift.

»Der medfølger enormt mange etiske dilemmaer, og jeg har – grundet min alder – nok en tendens til at se alle problematikkerne først. Men jeg kan jo pludseligt også godt se de reelle argumenter for, at en app som denne snart bliver lavet på lige fod med apps som Tinder,« fortæller 28-årige Jonas Risvig.

Et af de største problemer med Drift er – ifølge instruktøren – at man presser folk til at bedømme hinanden.

»Man fjerner romantikken og springer endda ind i et minefelt, hvor tankerne om samtykke bliver udviskede. For hvis man har godkendt hinanden til at have sex gennem en app, hvad stiller man så op hvis den ene part fortryder midt i akten?« fortæller Jonas Risvig og fortsætter:

Billede fra 'Salsa'. Foto: Jesper Christensen

»Hvordan bedømmer man egentlig sex, når det er så individuelt og hvilke følgevirkninger får det for unges selvværd, trivsel og mentale sundhed?«

Men 'Salsa'-skabere kan også finde flere positive ting ved Drift.

Han mener nemlig, at unge skal blive bedre til at tage samtalen om sex, så de kan sætte grænser og udforske deres egne lyster.

»En app som Drift legitimerer jo, at alle må udforske deres seksualitet med andre ligesindede, og tanken om at normalisere især kvinders ret til at udforske sig selv seksuelt, kan i hvert fald hjælpes på vej med sådan en app,« lyder det.

Derfor har modtagelsen af 'Salsa' – og den store efterspørgsel på Drift – været over al forventning for ham. Jonas Risvig brænder nemlig for at skabe fortællinger, der kan »sætte skub i samtalerne blandt unge«.

»Jeg ved ikke, om jeg selv kommer til at blive appudvikler, men jeg er blevet kontaktet af flere folk de seneste dage, som mener at kunne have appen klar på en måned. Og så må vi se om virkeligheden pludselig indhenter fiktionen,« fortæller han.

Jonas Risvig er manden bag 'Salsa'. Foto: Christian Torp

Jonas Risvig understreger dog, at det ville kræve et stort sikkerhedssystem, hvs Drift skulle blive til virkelighed – og at det ville kunne blive svært for unge mennesker at overskue konsekvenserne af de moralske overvejelser, der følger med en sådan app.

Jeppe Hald, der er daglig leder i Sex & Samfund for Sexlinien for Unge og Privatsnak, som rådgiver de 10-25-årige, kan også godt se gode ting ved en sexpositiv app som Drift.

Blandt andet, at det bliver nemmere for folk, som ikke har en sexpartner i forvejen, at finde en, når lysten melder sig.

Han mener dog, at man »virkelig skal tænke sig godt om«, hvis man overvejer at udvikle en app som Drift.

En af de ting, Jeppe Hald finder bekymrende, er, at flere unge måske ville havne i situationer, hvor de kunne have svært ved at trække et samtykke tilbage, når først man har accepteret et sexmøde via appen.

»En anden af de negative sideeffekter, er, at den også ser sex som en overfladisk ting og der går præstation i det. For at holde sin rating oppe skal man måske gøre nogle bestemte ting eller se ud på nogle bestemte måder, så man ikke får dårlige ratings. Det betyder, man kan skubbe folk ud over deres grænser,« forklarer Jeppe Hald.

Han påpeger desuden, hvilken påvirkning en dårlig bedømmelse kan have på selvværdet.

»Der er både faldgruber og fordele ved sådan en app. Lige så snart, man har en rating inde over, så synes jeg, den er rigtig svær – så synes jeg, at de positive elementer ved den begynder at forsvinde, mens de negative bliver forværret.«