Den kvindelige hovedrolle i den kommende filmmatisering af Jussi Adler-Olsens bog 'Marco Effekten' er fundet.

Det bliver den unge 30-årige skuespillerinde Sofie Torp, som skal spille hovedrollen Rose overfor Ulrik Thomsen og Zaki Youssef, der spiller henholdsvis Carl Mørck og Assad.

Det skriver Nordisk Film i en pressemeddelelse.

Sofie Torp slog i gennem i 2019-filmen ’Ser du månen, Daniel', der handler om den unge fotograf Daniel Rye, som sad fanget som gidsel hos Islamisk Stat i 13 måneder. For den præstation vandt hun en Robert for bedste kvindelige birolle.

Ulrik Thomsen er den nye 'Carl Mørck' i Afdeling Q. En rolle, der tidligere blev spillet af Nikolaj Lie Kaas. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Ulrik Thomsen er den nye 'Carl Mørck' i Afdeling Q. En rolle, der tidligere blev spillet af Nikolaj Lie Kaas. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Om sin nye rolle i 'Marco Effekten' siger hun følgende:

»Alle, som har læst Jussi Adler-Olsens imponerende romanværk om Afdeling Q, har med garanti deres egne oplevelser og billeder af Mørck, Assad og Rose. Jeg har også mine, især af kvindefiguren Rose, derfor blev jeg både overrasket og meget glad for at få tilbuddet om at fylde netop denne rollen ud,« siger hun i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Det virker næsten grænseoverskridende at spille en karakter, som jeg har haft så store og stærke læseoplevelser af, når jeg har læst Jussis bøger. Nu skal jeg spille rollen, sådan som filmens instruktør ser karakteren, det glæder jeg mig uendeligt meget til.«

'Marco Effekten' er den første af i alt seks 'Afdeling Q'-film, som Nordisk Film planlægger de kommende år. Optagelserne er allerede i fuld gang og finder sted i både Tjekkiet og Danmark.

Zaki Youssef er den nye 'Assad' i Afdeling Q. En rolle, der tidligere blev spillet af Fares Fares. Foto: ERIK REFNER Vis mere Zaki Youssef er den nye 'Assad' i Afdeling Q. En rolle, der tidligere blev spillet af Fares Fares. Foto: ERIK REFNER

Filmen handler om romadrengen Marco, som anholdes med en savnet pædofili-mistænkt mands pas på sig. Sagen udvikler sig, da Carl Mørck og Afdeling Q kommer på sporet af årelang multinational korruption med ulandsbistand og mod opklaringen af et bestialsk mord, der skulle dække over det hele.

Det var tidligere Zentropa, der stod bag 'Afdeling Q'-filmene, men denne gang er det med Martin Zandvliet som konceptuerende instruktør.

Hovedrollerne i filmene var tidligere Nikolaj Lie Kaas (Carl Mørck), Fares Fares (Assad) og Johanne Louise Schmidt (Rose).

'Marco Effekten' forventes at få premiere til den 1. oktober 2020.