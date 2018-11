Den angstplagede unge mors helt store mareridt blev onsdag til virkelighed.

Onsdag skete det noget, som Michelle Ellekær fra ‘De unge mødre’ har frygtet. Den gravide unge mor var alene hjemme med sønnen Elliot, da kæresten, Casper, lige var kørt på arbejde. Men lige pludselig finder hun ud af, at alt ikke er, som det plejer.

'Pludselig går det op for mig, at Elliot sidder og siger mand, mand, mand, mand, mand. Jeg kigger hen på ham og ser, han sidder og peger ud i vores have, først tænkte jeg ikke så meget over det, da vi bor i et bolig område med en kæmpe græsplane, hvor der tit går folk med deres hunde. Jeg rejser mig så op for at kigge ud, og så står det fandeme en mand inde i vores have. Han går helt hen mod ruden og kigger ind, hvor han så får øje på Elliot og skynder sig rundt om vores hus om i forhaven og så ned på vejen,' skriver Michelle på sin Instagram og fortsætter:

'Jeg rystede fuldstændig over hele kroppen og var helt ude af mig selv. Hvem er han, hvad ville han, hvad havde han gjort, hvis ikke han havde set Elliot, kommer han mon igen? Alle de tanker kørte rund i hovedet på mig, og det gør de egentlig stadig. For nogen lyder det måske ikke så slemt. Men sådan noget her fucker fuldstændig med min angst, og jeg er seriøst røv bange for er være alene hjemme, endnu mere end jeg var i forvejen, og især når det er mørkt.'

Har altid været min største frygt

Kæresten skulle først komme hjem klokken 21, så der var lang tid, Michelle måtte gå og være bange. Hun trak alle gardinerne ned og fik låst døren, mens hende og sønnen sad indendøre resten af dagen og ventede på, at Casper kom hjem. Heldigvis blev Elliot ikke bange.

'Han forstår det heldigvis ikke, men han har nok godt kunnet mærke det på mig lige i situtationen. Casper var lige kørt på arbejde 5 minutter, inden det sker. Men han blev rigtig sur og irriteret over, at han ikke var her, fordi han ved, hvordan sådan noget påvirker mig, og han ville godt have spurgt ham om, hvad han levede på vores grund,' fortæller Michelle, som stadig ikke er kommet sig over chokket.

'Jeg har det mega nederen, det har altid været min største frygt, at sådan noget lignede skulle ske. Jeg har altid være utryg ved at være alene hjemme om aften. Men nu bryder jeg mig heller ikke om det om dagen længere. Dørene er låst og gardinerne er trukket for hele dagen.'

Michelle har dog ikke set manden, siden i går, da han flygtede fra deres have.